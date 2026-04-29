Το Κίεβο κατέθεσε σήμερα επίσημο αίτημα στις ισραηλινές αρχές να κατασχέσουν το Panormitis, ένα πλοίο που μεταφέρει σιτηρά, τα οποία, σύμφωνα με την Ουκρανία, εξήχθησαν «παράνομα» από τα κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη.

Το αίτημα έρχεται εν μέσω διπλωματικών εντάσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ισραήλ, με την Ουκρανία να κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιτρέπει σε ουκρανικά σιτηρά που «κλάπηκαν» από τη Ρωσία να εισέλθουν στο έδαφός της.

Σύμφωνα με την ουκρανική εισαγγελία, το Panormitis, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στο ισραηλινό λιμάνι Χάιφα, τον προορισμό του, «μεταφέρει σιτηρά που εξήχθησαν εν μέρει από προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη».

«Η ουκρανική πλευρά καλεί τους Ισραηλινούς εταίρους της να σταματήσουν το πλοίο και το φορτίο του, να διενεργήσουν έρευνα, να κατάσχουν τα έγγραφα του πλοίου και του φορτίου, να λάβουν δείγματα των σιτηρών και να ανακρίνουν τα μέλη του πληρώματος», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο σε ανακοίνωσή του.

Το επίσημο αίτημα του Κιέβου «έχει ήδη σταλεί στις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε.

Χθες Τρίτη, το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία δεν είχε ζητήσει ούτε νομική βοήθεια, ούτε είχε παράσχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει τις κατηγορίες της.

«Το αίτημα εξετάζεται επί του παρόντος από τις αρμόδιες αρχές», τόνισε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο X.

Η Ουκρανία, η οποία πολεμά τη Ρωσία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, κατηγορεί τακτικά τη Ρωσία για παράνομη εξαγωγή γεωργικών προϊόντων από τα εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα, κυρίως για κλοπή περισσότερων από δύο εκατομμυρίων τόνων σιτηρών μόνο το 2025.

Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, πολλά πλοία που μεταφέρουν αυτά τα σιτηρά έχουν φτάσει στο ισραηλινό λιμάνι Χάιφα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε το Ισραήλ χθες ότι «υπονομεύει» τις διμερείς σχέσεις επιτρέποντας την είσοδο των σιτηρών στη χώρα.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στο Κίεβο κλήθηκε την ίδια ημέρα.

Ο Σάαρ, από την πλευρά του, επέκρινε τη «διπλωματία του Twitter» του Κιέβου. «Θα περίμενε κανείς να υποβληθεί νομικό αίτημα πριν από ανάρτηση στο Twitter», έγραψε ξανά σήμεραστο X, απαντώντας σε μια ανάρτηση του Ουκρανού ομολόγου του, Αντρίι Σιμπίχα.

Το Κίεβο κατηγορεί το Τελ Αβίβ για έλλειψη υποστήριξης απέναντι στη ρωσική εισβολή.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ