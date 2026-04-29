Στο προσκήνιο μεγάλης δικαστικής υπόθεσης στη Russia βρίσκεται η Κύπρος, καθώς η ρωσική Γενική Εισαγγελία φέρεται να εντόπισε κυπριακές διασυνδέσεις στη δομή ιδιοκτησίας του ομίλου Transbunker, ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους καυσίμων και ανεφοδιασμού πλοίων σε ρωσικά λιμάνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Vedomosti, κατατέθηκε αγωγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας με αίτημα να ακυρωθούν συναλλαγές στη δομή του ομίλου και να περάσουν στο ρωσικό Δημόσιο βασικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο όμιλος τελούσε υπό ουσιαστικό ξένο έλεγχο, μέσω δικτύου εταιρειών σε υπεράκτιες και ξένες δικαιοδοσίες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι.

Στην αγωγή αναφέρεται επίσης ότι δύο εκ των βασικών επιχειρηματιών που συνδέονται με τον όμιλο είναι πολίτες και φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι μέσω αυτής της δομής αποκρύφθηκε από τον κρατικό έλεγχο στρατηγικής σημασίας επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται σε κρίσιμες υποδομές λιμένων και στην τροφοδοσία πλοίων.

Οι αρχές αναφέρουν ακόμη ότι από το 2020 μέχρι σήμερα μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό ποσά άνω των 19 δισ. ρουβλίων υπό μορφή μερισμάτων και άλλων πληρωμών.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Transbunker δραστηριοποιείται σε μεγάλα λιμάνια της Ρωσίας, από την Άπω Ανατολή μέχρι τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ παρέχει υπηρεσίες ανεφοδιασμού πλοίων και διεθνώς.