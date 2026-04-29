Την ανάγκη καθιέρωσης ενιαίου ευρωπαϊκού ορισμού του βιασμού, βασισμένου στην απουσία συναίνεσης, αναδεικνύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε με 447 ψήφους υπέρ, 160 κατά και 43 αποχές, οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να συνδέουν τον ορισμό του βιασμού με τη χρήση βίας ή εξαναγκασμού, να προσαρμόσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες στα διεθνή πρότυπα, περιλαμβανομένης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε το 2023.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η σιωπή, η απουσία αντίστασης, η μη ρητή άρνηση, προηγούμενη συναίνεση, παλαιότερη σεξουαλική συμπεριφορά ή οποιαδήποτε υφιστάμενη ή προηγούμενη σχέση δεν μπορούν να θεωρούνται ένδειξη συναίνεσης. Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι μόνο ένα νομικό πλαίσιο που βασίζεται στη σαφή συναίνεση μπορεί να διασφαλίσει ουσιαστική πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη.

Νέο πλαίσιο με κέντρο τη συναίνεση

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η συναίνεση πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση με βάση τις πραγματικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η βία, οι απειλές, η κατάχρηση εξουσίας, ο εκφοβισμός, ο φόβος ή καταστάσεις ευαλωτότητας, όπως απώλεια συνείδησης, μέθη, χρήση ουσιών, ύπνος, ασθένεια ή αναπηρία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις τραυματικές αντιδράσεις των θυμάτων, όπως το «πάγωμα» ή η παθητική παραίτηση, οι οποίες – όπως σημειώνεται – πρέπει να αναγνωρίζονται τόσο από τη νομοθεσία όσο και από τη δικαστική πρακτική.

Παράλληλα, επαναφέρεται το αίτημα να ενταχθεί η έμφυλη βία στον κατάλογο των ευρωπαϊκών ποινικών αδικημάτων.

Θυματοκεντρική προσέγγιση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά μια ολοκληρωμένη και θυματοκεντρική πολιτική προστασίας, που να περιλαμβάνει άμεση ιατρική περίθαλψη, σεξουαλική και αναπαραγωγική φροντίδα, ασφαλή και νόμιμη άμβλωση, ψυχολογική στήριξη, μετατραυματική φροντίδα και δωρεάν νομική βοήθεια.

Ταυτόχρονα, προτείνεται η λειτουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών χωρίς κόστος, όπως κέντρα κρίσης σε 24ωρη βάση, που θα παρέχουν συνολική στήριξη στα θύματα.

Υποχρεωτική εκπαίδευση και ενημέρωση

Η έκθεση εισηγείται την καθιέρωση τακτικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης για επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με θύματα, όπως αστυνομικοί, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, επαγγελματίες υγείας και προσωπικό πρώτης γραμμής.

Παράλληλα, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει εντός του 2026 κατευθυντήριες γραμμές για ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και εκπαίδευση στις σχέσεις, καθώς και πανευρωπαϊκές καμπάνιες ενημέρωσης για τη συναίνεση, τη σωματική αυτονομία και την καταπολέμηση στερεοτύπων γύρω από τον βιασμό και την έμφυλη βία.

«Ώρα για κοινό ευρωπαϊκό ορισμό»

Η εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Evin Incir, δήλωσε ότι είναι «ηθικά και νομικά απαράδεκτο» να μην προστατεύονται όλες οι γυναίκες στην ΕΕ από νόμους που βασίζονται στην αρχή «μόνο το ναι σημαίνει ναι».

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών, Joanna Scheuring-Wielgus, σημείωσε ότι μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει βιώσει έμφυλη βία και μία στις είκοσι έχει υπάρξει θύμα βιασμού, τονίζοντας ότι το Κοινοβούλιο ζητά άμεση νομοθετική δράση για ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων σε όλη την Ένωση.