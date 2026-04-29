Νέα συζήτηση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη στήριξή του σε πρόταση για μετονομασία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (U.S. Immigration and Customs Enforcement) σε NICE.

Η πρόταση ξεκίνησε ως ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συντηρητική σχολιάστρια, η οποία εισηγήθηκε το νέο όνομα National Immigration and Customs Enforcement, ώστε –όπως ανέφερε– τα μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται καθημερινά σε «NICE agents».

Ο Τραμπ υιοθέτησε δημόσια την ιδέα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Great idea! Do it».





Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης προς την ICE, καθώς η υπηρεσία βρίσκεται στο επίκεντρο επικρίσεων για τις επιχειρήσεις συλλήψεων μεταναστών, τις συνθήκες κράτησης και τους θανάτους υπό κράτηση.



Ανάρτηση του Hoemland Security

Ανάρτηση του Λευκού Οίκου





ICE ➡️ NICE AGENTS.



'National Immigration and Customs Enforcement.' DO IT! pic.twitter.com/ILwl6gVx6j — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η επίσημη αλλαγή ονόματος δεν μπορεί να γίνει μόνο με προεδρική απόφαση, αλλά απαιτεί νομοθετική έγκριση από το Κογκρέσο, καθώς και τροποποιήσεις σε κανονισμούς, προϋπολογισμούς και διοικητικά έγγραφα.

Παρά ταύτα, αναλυτές σημειώνουν ότι η πρόταση εντάσσεται στη γνωστή στρατηγική Τραμπ να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τους συμβολισμούς ως πολιτικό εργαλείο.