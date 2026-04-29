Η Ευρώπη παραμένει η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο, με την κλιματική αλλαγή να επιδεινώνει καύσωνες, ξηρασίες, πυρκαγιές και απώλεια πάγων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση European State of the Climate 2025 των Copernicus Climate Change Service και World Meteorological Organization.

Η έκθεση καταγράφει ότι η Ευρώπη θερμαίνεται περισσότερο από δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980, γεγονός που την καθιστά το επίκεντρο των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Το 2025 σχεδόν ολόκληρη η ήπειρος κατέγραψε θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ αρκετές χώρες της βόρειας Ευρώπης είχαν το θερμότερο ή δεύτερο θερμότερο έτος στην ιστορία τους.

Ρεκόρ καυσώνων και θαλάσσιων θερμοκρασιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 ήταν το δεύτερο πιο σοβαρό έτος καύσωνα που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, ενώ στη βόρεια Σκανδιναβία σημειώθηκε ο μακρύτερος καύσωνας που έχει καταγραφεί ποτέ. Παράλληλα, η θερμοκρασία της θάλασσας στις ευρωπαϊκές περιοχές έφθασε σε ιστορικό υψηλό, με το 86% των ευρωπαϊκών θαλασσών να βιώνει ισχυρά θαλάσσια κύματα καύσωνα.





Ξηρασία, πυρκαγιές και λιγότερο χιόνι

Η έκθεση αναφέρει ότι το 2025 ήταν ένα από τα τρία πιο ξηρά έτη για την εδαφική υγρασία από το 1992, ενώ τον Μάιο το 35% της Ευρώπης αντιμετώπισε ακραία γεωργική ξηρασία. Παράλληλα, οι εκπομπές από δασικές πυρκαγιές έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ σε χώρες όπως η Ισπανία, η Κύπρος, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Γερμανία.

Την ίδια ώρα, οι παγετώνες σε όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές συνέχισαν να χάνουν μάζα, ενώ η χιονοκάλυψη στο τέλος της χειμερινής περιόδου ήταν η τρίτη χαμηλότερη που έχει καταγραφεί.

Ρεκόρ και στις ΑΠΕ

Στα θετικά στοιχεία της έκθεσης, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν σχεδόν το μισό της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη το 2025, φθάνοντας το 46,4%, με την ηλιακή ενέργεια να σημειώνει νέο ρεκόρ συμμετοχής με 12,5%.

Προειδοποίηση για το μέλλον

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει ήδη φτάσει περίπου στους 1,4°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και, αν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός, το όριο του 1,5°C μπορεί να ξεπεραστεί πριν το τέλος της δεκαετίας.