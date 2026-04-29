Η πολιτεία του Τέξας των ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις συνέπειες ενός σφοδρού ανεμοστρόβιλου που έπληξε την πόλη Mineral Wells, η οποία βρίσκεται περίπου 50 χλμ. δυτικά του Ντάλας, το απόγευμα της Τρίτης 28/4 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, δύο άτομα στο Τέξας νοσηλεύονται και αρκετοί άλλοι έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή αγνοούμενοι, δήλωσε ο τοπικός αρχηγός της πυροσβεστικής Ryan Dunn.

Όπως ανέφερε το CNN, ο ανεμοστρόβιλος στο Mineral Wells κατέστρεψε ένα σημαντικό μέρος της πόλης. Προκάλεσε, μεταξύ άλλων, σημαντικές ζημιές σε σπίτια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και συντρίμμια από διάφορες κατασκευές σκόρπισαν σε δρόμους και χώρους στάθμευσης. Οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας για την προστασία των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο. Έχει δημιουργηθεί ένα κέντρα υποδοχής για τους κατοίκους που καταστράφηκαν τα σπίτια τους.

Ο επικίνδυνος ανεμοστρόβιλος συνεχίζει να κινείται προς τα νοτιοανατολικά σε περιοχές του κεντρικού Τέξας με ταχύτητα 35 μίλια την ώρα.

Πηγή: ΕΡΤ