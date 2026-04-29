Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκεθ, θα καταθέσει την Τετάρτη, για πρώτη φορά, ενώπιον του Κογκρέσου για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε μια περίοδο που οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι σε αδιέξοδο. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται επιφυλακτικές στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για λύση στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει αποκλείσει την πλωτή οδό - έναν ζωτικό αγωγό για τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου - από την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης πριν από δύο μήνες, προκαλώντας σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν διέψευσαν τους ισχυρισμούς του CNN και της Wall Street Journal ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν επιφυλακτικός απέναντι στην πρόταση.

Κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε στον Βασιλιά της Βρετανίας Κάρολο και σε άλλους καλεσμένους ότι το Ιράν έχει «ηττηθεί στρατιωτικά».

Πρόσθεσε ότι «ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμη περισσότερο από εμένα - δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε αυτόν τον αντίπαλο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ωστόσο, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε στην κρατική τηλεόραση την Τρίτη ότι «δεν θεωρούμε ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει», λέγοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην Αμερική».

«Έχουμε πολλά χαρτιά που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμη... νέα εργαλεία και μεθόδους μάχης βασισμένα στις εμπειρίες των δύο τελευταίων πολέμων, τα οποία σίγουρα θα μας επιτρέψουν να απαντήσουμε στον εχθρό πιο αποφασιστικά» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμίρ Ακραμίνια σε συνέντευξή του.

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες, με τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς την περασμένη εβδομάδα να ετοιμάζεται να πετάξει στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες, αλλά στη συνέχεια να μένει σπίτι.

Η τελευταία ιρανική πρόταση, η οποία εγκρίθηκε από το Πακιστάν και μελετήθηκε από αξιωματούχους της Κυβέρνησης Τραμπ σε συνάντηση τη Δευτέρα, έθεσε κόκκινες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών ζητημάτων και του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το σχέδιο φέρεται να προβλέπει την χαλάρωση του ελέγχου της Τεχεράνης στα στενά και την άρση του αντιποίνων αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ συνεχίζονται οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένου του ακανθώδους ζητήματος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η πρόταση ήταν «καλύτερη από ό,τι νομίζαμε ότι θα υπέβαλαν», αλλά αμφισβήτησε αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι πίσω από αυτήν είχαν εξουσία, μετά τις δολοφονίες ανώτερων αξιωματούχων από τους Ισραηλινούς.

Ο Ρούμπιο, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για το άνοιγμα του στενού σήμαιναν «επιστροφή στον τρόπο που έπρεπε να είναι» και ήταν πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές», είπε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία πρέπει να είναι «μια συμφωνία που τους εμποδίζει οριστικά να σπεύσουν προς ένα πυρηνικό όπλο».

Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Άμυνας, Ρεζά Ταλαέι-Νικ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «πρέπει να εγκαταλείψει τις παράνομες και παράλογες απαιτήσεις της».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον σε θέση να υπαγορεύουν την πολιτική τους σε ανεξάρτητα έθνη», είπε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΚΥΠΕ