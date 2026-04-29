Σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς ενόψει του FIFA World Cup 2026 ενέκρινε η FIFA, με παίκτες να κινδυνεύουν πλέον ακόμη και με απευθείας κόκκινη κάρτα εάν καλύπτουν το στόμα τους όταν μιλούν σε αντιπάλους κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Η απόφαση λήφθηκε σε ειδική συνεδρίαση του International Football Association Board στο Βανκούβερ του Καναδά, όπου εγκρίθηκαν δύο νέες τροποποιήσεις κανονισμών που προτάθηκαν από τη FIFA.

Το μέτρο έρχεται μετά από περιστατικά όπου ποδοσφαιριστές έκρυβαν το στόμα τους την ώρα που αντάλλασσαν κουβέντες με αντιπάλους, δημιουργώντας υποψίες για ρατσιστικές ή προσβλητικές εκφράσεις. Η τελική απόφαση θα παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή, ο οποίος θα αξιολογεί τις συνθήκες κάθε φάσης.

Παράλληλα, αποβολή μπορεί να επιβάλλεται και σε παίκτες που εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενοι για αποφάσεις διαιτητή, ενώ ομάδα που προκαλεί οριστική διακοπή αγώνα ενδέχεται να χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά.

Ο πρόεδρος της FIFA Γιάννη Ιφαντίνο o δήλωσε πως αν κάποιος κρύβει το στόμα του ενώ μιλά, «υπάρχει λόγος που το κάνει», τονίζοντας πως τα νέα μέτρα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα.