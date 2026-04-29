Σοκ προκάλεσε στην Ινδία η υπόθεση ενός άνδρα που μετέφερε στους ώμους του την νεκρή αδελφή του σε τράπεζα, προσπαθώντας να εισπράξει περίπου 19.000 ρουπίες από τον λογαριασμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πολιτεία Οντίσα, όταν ο Τζίτου Μούντα, κάτοικος χωριού στην περιοχή Κεοντζάρ, πήγε σε υποκατάστημα της Odisha Grameen Bank ζητώντας πρόσβαση στα χρήματα της αδελφής του, η οποία είχε πεθάνει πριν από δύο μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραπεζικοί υπάλληλοι του ζήτησαν πιστοποιητικό θανάτου και έγγραφα κληρονόμων, καθώς ήταν ο μοναδικός επιζών συγγενής της. Ο ίδιος, αναλφάβητος και χωρίς γνώση των διαδικασιών, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τη Δευτέρα, επέστρεψε στο κοιμητήριο του χωριού, ξέθαψε τα λείψανα της αδελφής του, τα τύλιξε σε ύφασμα και περπάτησε περίπου τρία χιλιόμετρα μέχρι την τράπεζα, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους.





Μετά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι ουδέποτε ζήτησε τη φυσική παρουσία της νεκρής, αποδίδοντας το περιστατικό σε παρεξήγηση και έλλειψη ενημέρωσης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι μόλις προσκομίστηκαν τα απαραίτητα έγγραφα, καταβλήθηκε το ποσό των 19.402 ρουπιών στους νόμιμους κληρονόμους.





Reported Incident at Odisha Grameen Bank of claimant bringing sister’s skeleton for death claim process.



We would like to submit that, today the Government Authorities have issued the Death Certificate and Legal Heir Certificate. Immediately on receipt of these documents, Bank… — Indian Overseas Bank (@IOBIndia) April 28, 2026

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με κατοίκους της περιοχής να καταγγέλλουν έλλειψη ανθρωπιάς και υπερβολική γραφειοκρατία.