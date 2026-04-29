Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εμφανιστεί σύντομα σε περιορισμένο αριθμό αμερικανικών διαβατηρίων, στο πλαίσιο ειδικής έκδοσης για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα ειδικά διαβατήρια θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένη διαθεσιμότητα και θα δίνονται χωρίς επιπλέον κόστος, μόνο μέσω αυτοπρόσωπων ραντεβού στην Ουάσινγκτον.

Στο δείγμα που δημοσιοποιήθηκε, ο Τραμπ εμφανίζεται με αυστηρό ύφος πάνω από τη Διακήρυξη της 4ης Ιουλίου 1776, ενώ από κάτω υπάρχει η υπογραφή του σε χρυσό χρώμα. Δεύτερη ειδική έκδοση περιλαμβάνει ιστορική απεικόνιση των Ιδρυτών Πατέρων των ΗΠΑ.

Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις από Δημοκρατικούς, οι οποίοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι «σπαταλά χρήματα των φορολογουμένων για να ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία του Τραμπ».

Όπως σημειώνεται, δεν υπάρχουν πολλά σύγχρονα προηγούμενα διεθνώς –πόσο μάλλον σε δημοκρατίες– όπου εν ενεργεία ηγέτες εμφανίζονται σε διαβατήρια. Σήμερα τα αμερικανικά διαβατήρια περιλαμβάνουν ιστορικές εικόνες και σύμβολα, όπως η Σελήνη και το Άγαλμα της Ελευθερίας.