Η συμμετοχή δυνάμεων από Τρίπολη και Βεγγάζη στην ίδια αποστολή εκτός Λιβύης καταγράφεται ως εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Αντίπαλες στρατιωτικές παρατάξεις της Λιβύης αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά μαζί για μια μεγάλη άσκηση στην Τουρκία, στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για την ενοποίηση της Λιβύης.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη συμμετοχή και των δύο πλευρών στη μεγάλη πολυεθνική άσκηση που φιλοξενείται στην Τουρκία, Efes 2026, η οποία ξεκίνησε στις 11 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 21 Μαΐου.

Το υπουργείο περιέγραψε την ανάπτυξη ως μέρος των προσπαθειών για την επίτευξη «μία Λιβύη, ένας Στρατός».

Η Efes είναι μια ετήσια, μεγάλης κλίμακας πολυεθνική άσκηση που διοργανώνεται από την Τουρκία, συγκεντρώνοντας δυνάμεις από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Αζερμπαϊτζάν, το Κατάρ και αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ για συνδυασμένες κοινές επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη των δύο στρατών της Λιβύης σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι αντίπαλες δυνάμεις εκπαιδεύονται μαζί στο εξωτερικό υπό ένα ενιαίο πλαίσιο.

Δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζουν τις προσπάθειες ενοποίησης της Λιβύης για να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση της παραγωγής πετρελαίου, στον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης από τη χώρα και στον περιορισμό της επιρροής αντίπαλων δυνάμεων όπως η Ρωσία.

Ο τουρκικός στρατός συμμετέχει επίσης στην άσκηση Flintlock-2026 της Διοίκησης των ΗΠΑ για την Αφρική που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λιβύη.

Στο πλαίσιο της επίθεσης γοητείας της, η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Χαφτάρ απέκτησε επίσης μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τουρκικής κατασκευής, παρά το μακροχρόνιο εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ, ανέφερε το Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επικαλούμενο δορυφορικές εικόνες.

Τουρκική εμπλοκή

Η Άγκυρα επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να διατηρήσει ρόλο-κλειδί στη Λιβύη, προσαρμόζοντας τις σχέσεις της και με τις δύο πλευρές.

Η Τουρκία ήταν ο κύριος υποστηρικτής των δυνάμεων υπό την ηγεσία της Τρίπολης εναντίον του υποστηριζόμενου από τη Ρωσία Χαφτάρ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε την εξέγερση του 2011, η οποία υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ και ανέτρεψε τον Μουαμάρ Καντάφι.

Τα τελευταία 2 χρόνια η Τουρκία άρχισε να ‘φλερτάρει’ με παράγοντες της Λιβύης που εδρεύουν στην ανατολική περιοχή, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξει τα οικονομικά της συμφέροντα και τα συμφέροντά της στον τομέα της ασφάλειας στη διαιρεμένη χώρα.

Η προσέγγιση της Τουρκίας με τη Βεγγάζη έχει επίσης ως στόχο να πείσει το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης να επικυρώσει τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης που υπέγραψε η Άγκυρα με την Τρίπολη το 2019.

Το κοινοβούλιο της Λιβύης, με έδρα την ανατολική Λιβύη, ξεκίνησε να συζητά την πιθανή έγκρισή της τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αλλά δεν έχει ακόμη επικυρώσει τη συμφωνία. Η συμφωνία αναδιατύπωσε τα θαλάσσια όρια μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, επιτρέποντας στην Άγκυρα να διεκδικήσει δικαιώματα σε δυνητικά ενεργειακά πλούσια ύδατα. Η Ελλάδα απορρίπτει τη συμφωνία, ως παράνομη, καθώς παραβιάζει τα θαλάσσια σύνορά της.