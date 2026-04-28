Η πρώτη ανεπίσημη επίσκεψη του εκλεγμένου ηγέτη του κόμματος Τίσζα μετά την εκλογική του νίκη στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνάντησή του με την Πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Κύπρου).

Τον εκλεγμένο ηγέτη αναμένεται να συνοδεύσουν κορυφαία στελέχη που θα στελεχώσουν τη νέα ουγγρική κυβέρνηση, ώστε να συζητήσουν τις απαραίτητες αλλαγές ώστε η Ουγγαρία να ανακτήσει πρόσβαση στα €17 δισ. που παραμένουν δεσμευμένα λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου επί της προηγούμενης κυβέρνησης του Βίκτορ Ορμπάν.

Η συνάντηση τονίζεται από την Κομισιόν ότι έχει άτυπο χαρακτήρα, καθώς ο Μαγιάρ, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου, δεν έχει ακόμη αναλάβει επίσημα καθήκοντα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ούτε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στην ΕΕ θα έχει ανάμειξη στην οργάνωση της επίσκεψης.

Ο Μαγιάρ ανακοίνωσε την περασμένη Κυριακή την πρόθεσή του να μεταβεί στις Βρυξέλλες για ανεπίσημες συνομιλίες με την κ. φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας επιτακτικά πως «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο». Σημειώνεται ότι το κόμμα Τίσζα κατέκτησε άνετη πλειοψηφία των δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο, γεγονός που επιτρέπει στη νέα κυβέρνηση να προχωρήσει ταχύτατα σε συνταγματικές τροπολογίες και να υλοποιήσει τις νομικές αλλαγές που απαιτούνται για την αποδέσμευση των κονδυλίων.

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε την άτυπη συνάντηση διά του εκπροσώπου της, Όλοφ Γκιλ, ο οποίος αποσαφήνισε ότι οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν αποκλειστικά στην προώθηση της αποδέσμευσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται για την Ουγγαρία. «Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με την επερχόμενη ουγγρική κυβέρνηση με δομημένο και συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να ληφθούν έγκαιρα όλες οι αναγκαίες ενέργειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ακόμη από την Κομισιόν, ότι λόγω του άτυπου χαρακτήρα της επίσκεψης, δεν θα υπάρξουν δηλώσεις στον Τύπο, ούτε και επίσημη υποδοχή στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ