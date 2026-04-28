Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψής τους στις ΗΠΑ.

Τo βασιλικό ζεύγος υποδέχθηκαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ, σε μία τελετή άφιξης με στρατιωτικές τιμές. Αφού τους παρέλαβαν από την λιμουζίνα με την οποία κατέφτασαν, αντάλλαξαν σύντομους χαιρετισμούς, προτού και οι τέσσερις κατευθυνθούν προς την περιοχή όπου κάθονται οι αξιωματούχοι.

King Charles III and Queen Camilla are greeted by members of the Cabinet upon arriving at the White House 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/YpeMJhawLz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 28, 2026

Στο πλευρό του Τραμπ, βρίσκονται επίσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στο βάθος, κανόνια εκτοξεύουν έναν χαιρετισμό 21 βολών που αντηχεί από τα κοντινά κτήρια, όπως μεταδίδει το BBC.

Πλήθος κόσμου βρίσκεται στο σημείο και παρά το γεγονός ότι πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών, στην ατμόσφαιρα δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία.

Τραμπ: Τι όμορφη βρετανική μέρα»

«Τι όμορφη βρετανική μέρα είναι αυτή», αστειεύεται ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς ξεκινά την ομιλία του καλωσορίζοντας τον βασιλικό ζεύγος.

«Η Μελάνια και εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την εντυπωσιακή τιμή που μας έκανε η αυτού μεγαλειότης σας κατά τη διάρκεια της εξαιρετικής μας επίσκεψής στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον περασμένο Σεπτέμβριο».

«Είναι τεράστιο προνόμιο για εμάς να σας φιλοξενούμε» δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε ότι η «όμορφη προφορά» του βασιλιά Καρόλου θα τους κάνει «όλους να ζηλέψουν πολύ» καθώς θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποτίει φόρο τιμής στα «σπανιότερα δώρα» που δόθηκαν από τους Βρετανούς. «Οι Αμερικανοί δεν έχουν πιο στενούς φίλους από τους Βρετανούς».

