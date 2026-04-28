Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποχωρούν την 1η Μαΐου από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, καταφέρνοντας ένα βαρύ πλήγμα στους Οργανισμούς εξαγωγής πετρελαίου και στον de facto ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ, επί χρόνια μέλους του ΟΠΕΚ, θα μπορούσε να δημιουργήσει αποδιοργάνωση και να αποδυναμώσει τον ΟΠΕΚ, που συνήθως επιδιώκει να επιδείξει ένα ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες για μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις παραγωγής.

Ο υπουργός Ενέργειας των Εμιράτων Σουχαίλ Μοχάμεντ Αλ Μαζρουέι δήλωσε στο Reuters ότι η απόφαση ελήφθη ύστερα από προσεκτική εξέταση των ενεργειακών στρατηγικών της περιφερειακής δύναμης.

Ερωτηθείς αν τα ΗΑΕ διαβουλεύτηκαν με τη Σαουδική Αραβία, είπε ότι τα ΗΑΕ δεν έθεσαν το ζήτημα σε καμία άλλη χώρα.

«Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, έχει ληφθεί έπειτα από προσεκτική εξέταση των τρεχουσών και μελλοντικών πολιτικών που σχετίζονται με το επίπεδο παραγωγής», ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας.

«Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει το μακροπρόθεσμο στρατηγικό και οικονομικό όραμα των ΗΑΕ, καθώς και την εξέλιξη του ενεργειακού τους προφίλ, ιδίως την επιτάχυνση των επενδύσεων στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας», σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων WAM

Η ανακοίνωση έρχεται μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ στη Βιέννη.

Οι παραγωγοί του ΟΠΕΚ στον Κόλπο δυσκολεύονται ήδη να μεταφέρουν εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω των ιρανικών απειλών και επιθέσεων εναντίον πλοίων.

Ο Μαζρουέι δήλωσε ότι η κίνηση αυτή δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά λόγω της κατάστασης στα Στενά.

Ωστόσο, η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ αντιπροσωπεύει μια νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον Οργανισμό ότι «κλέβει τον υπόλοιπο κόσμο» διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

