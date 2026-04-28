Μια ακόμη ομάδα Παλαιστίνιων παιδιών από τη Λωρίδα της Γάζας – τραυματισμένα ή άρρωστα—έφτασε σήμερα στην Ιορδανία για να λάβει ιατρική φροντίδα, ανακοίνωσε ο ιορδανικός στρατός.

Πρόκειται για την 26η ομάδα παιδιών που μεταφέρονται στην Ιορδανία από την αρχή του καταστροφικού πολέμου στη Γάζα, μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από 81 παιδιά, συνοδευόμενα από 108 μέλη των οικογενειών τους, και έφτασε στη χώρα μέσω του σημείου διέλευσης της γέφυρας βασιλιάς Χουσέιν- Άλεμπι, η οποία συνδέει την Ιορδανία με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, διευκρίνισε ο στρατός.

Η υποδοχή τους γίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του «ιορδανικού ιατρικού διαδρόμου», στην οποία δεσμεύθηκε ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο του 2025. Τότε ο Ιορδανός μονάρχης είχε δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αφορά 2.000 παιδιά.

Από τον Μάρτιο 2025 η χώρα του έχει υποδεχθεί σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) περισσότερα από 716 παιδιά από τη Γάζα, τα περισσότερα από τα οποία υπέφεραν από κατάγματα, βαθιά τραύματα και καρκίνο.

«Τα παιδιά θα λάβουν θεραπεία σε πολλά ιορδανικά νοσοκομεία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του βασιλείου να προσφέρει υπηρεσίες υγείας και ιατρικής υποστήριξης στους αδελφούς μας στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε ο στρατός.

Εξάλλου οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν ένα νοσοκομείο εκστρατείας στη Γάζα, το οποίο δέχεται καθημερινά από το 2009 εκατοντάδες ασθενείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ