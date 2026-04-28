Σάλο έχει προκαλέσει στη Σρι Λάνκα η σύλληψη 22 βουδιστών μοναχών στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Κολόμπο, όταν στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν 110 κιλά κάνναβης. Σύμφωνα με τις τελωνειακές αρχές, κάθε μοναχός φέρεται να μετέφερε περίπου πέντε κιλά Kush, μιας ιδιαίτερα ισχυρής μορφής κάνναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα στις βαλίτσες τους. Οι συλληφθέντες είχαν φτάσει το Σάββατο από την Ταϊλάνδη.

Τετραήμερο ταξίδι με πληρωμένα όλα τα έξοδα

Οι περισσότεροι από τους μοναχούς ήταν φοιτητές και, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν μεταβεί στην Ταϊλάνδη για τετραήμερες διακοπές με όλα τα έξοδα πληρωμένα από άγνωστο χορηγό.

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη και 23ος μοναχός, ο οποίος θεωρείται ο οργανωτής του ταξιδιού. Όπως μετέδωσε το BBC Sinhala, ο συγκεκριμένος δεν είχε ταξιδέψει μαζί τους, αλλά φέρεται να είχε ενημερώσει τους υπόλοιπους ότι τα πακέτα που μετέφεραν ήταν «δωρεές» και ότι βαν θα παραλάμβανε το φορτίο κατά την άφιξή τους.

Φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές

Η Δίωξη Ναρκωτικών της Σρι Λάνκα εντόπισε στα κινητά τηλέφωνα ορισμένων μοναχών φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι, στα οποία εμφανίζονται να διασκεδάζουν φορώντας καθημερινά ρούχα.

Επταήμερη κράτηση

Οι 22 μοναχοί παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου την Κυριακή και τέθηκαν υπό επταήμερη κράτηση για περαιτέρω ανακρίσεις.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο BBC Sinhala ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς να μην γνώριζαν τι ακριβώς μετέφεραν στις αποσκευές τους. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν ανάμεσα σε σχολικά είδη και γλυκά.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που τόσο μεγάλη ομάδα μοναχών συλλαμβάνεται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών μέσω αεροδρομίου.