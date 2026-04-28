H Google της Alphabet εντάχθηκε σε αυξανόμενο κατάλογο τεχνολογικών εταιρειών που υπογράφουν συμφωνία με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για τη χρήση των μοντέλων της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ/αγγλικά AI) για διαβαθμισμένη εργασία, αναφέρει σήμερα το The Information, επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει για το θέμα. Η συμφωνία επιτρέπει στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει την ΤΝ της Google για «κάθε νόμιμο κυβερνητικό σκοπό», προστίθεται στο δημοσίευμα αυτό, όπως κάνει επίσης με την Open AI και την εταιρεία του Ίλον Μασκ xAI, οι οποίες προμηθεύουν κι αυτές το Πεντάγωνο με μοντέλα ΤΝ για διαβαθμισμένη χρήση.

Διαβαθμισμένα δίκτυα χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό ευρέως φάσματος ευαίσθητης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού αποστολών και της στόχευσης όπλων. Το Πεντάγωνο υπέγραψε συμφωνίες ύψους έως και 200 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία με μεγάλα εργαστήρια ΤΝ το 2025, συμπεριλαμβανομένων των Anthropic, OpenAI και Google. Το Reuters είχε προηγουμένως μεταδώσει ότι το Πεντάγωνο ωθούσε κορυφαίες εταιρείες, όπως οι OpenAI και Anthropic, να καταστήσουν διαθέσιμα τα εργαλεία τους σε διαβαθμισμένα δίκτυα χωρίς τους καθιερωμένους περιορισμούς που εφαρμόζουν για τους χρήστες.

Ασφάλεια και Επίβλεψη

Η συμφωνία της Google αξιώνει από αυτήν να βοηθά στην προσαρμογή των προδιαγραφών ασφαλείας ΤΝ και των φίλτρων της κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, σύμφωνα με το δημοσίευμα του The Information.

Η σύμβαση περιέχει διατύπωση στην οποία δηλώνεται ότι «τα μέρη συμφωνούν ότι το AI System (Σύστημα ΤΝ) δεν αποσκοπεί σε, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για, εγχώρια μαζική παρακολούθηση ή αυτόνομα όπλα (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής στόχου) χωρίς κατάλληλη ανθρώπινη επίβλεψη και έλεγχο».

Ωστόσο στη συμφωνία αναφέρεται επίσης ότι αυτή δεν δίνει στην Google το δικαίωμα να ελέγχει ή να ασκεί βέτο σε νόμιμη επιχειρησιακή λήψη αποφάσεων της κυβέρνησης, προστίθεται στο δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το δημοσίευμα αυτό. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, το οποίο έχει τώρα μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Google ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει κυβερνητικές υπηρεσίες τόσο σε διαβαθμισμένα όσο και σε μη διαβαθμισμένα έργα. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη συναίνεση ότι η ΤΝ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εγχώρια μαζική παρακολούθηση ή αυτόνομα όπλικα συστήματα χωρίς κατάλληλη ανθρώπινη επίβλεψη.

«Πιστεύουμε ότι η παροχή πρόσβασης API στα εμπορικά μας μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου στην υποδομή της Google, με καθιερωμένες πρακτικές και όρους της βιομηχανίας, αντιπροσωπεύει μια υπεύθυνη προσέγγιση στην υποστήριξη της εθνικής ασφάλειας», δήλωσε εκπρόσωπος της Google στο Reuters.

Το Πεντάγωνο έχει δηλώσει ότι δεν έχει κανένα συμφέρον στη χρήση ΤΝ για τη διεξαγωγή μαζικής παρακολούθησης Αμερικανών ή την ανάπτυξη όπλων που λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη ανάμειξη, αλλά θέλει να επιτραπεί «κάθε νόμιμη χρήση» της ΤΝ. Η Anthropic ήρθε σε ρήξη με το Πεντάγωνο τη χρονιά μετά την οποία η startup αρνήθηκε να αφαιρέσει προστατευτικές δικλείδες κατά της χρήσης της ΤΝ της για αυτόνομα όπλα ή εγχώρια παρακολούθηση, και το υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε την εταιρεία που έχει φτιάξει το Claude κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Πάνω από 600 εργαζόμενοι της Google αντιτίθενται στην παροχή ΤΝ στον αμερικανικό στρατό

Πάνω από 600 εργαζόμενοι της Google είχαν υπογράψει επιστολή, η οποία δόθηκε χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα και στην οποία ζητούσαν από τη διεύθυνση του ομίλου να μην παρέχει στον αμερικανικό στρατό τα μοντέλα της Τεχνητής Νοημοσύνης για διαβαθμισμένες επιχειρήσεις.

Μεταξύ αυτών που υπέγραφαν την επιστολή αυτή βρίσκονται αρκετά στελέχη της επιχείρησης, σύμφωνα με δήλωση στην οποία είχε πρόσβαση το AFP, το οποίο είχε μεταδώσει νωρίτερα επικαλούμενο επίσης το The Information ότι η θυγατρική εταιρεία της Alphabet βρισκόταν σε συνομιλίες με το Πεντάγωνο όσον αφορά την ΤΝ της.

«Στις σημερινές συνθήκες, δεν υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία μας δεν θα χρησιμοποιηθούν για να προκληθούν τρομερές ζημιές ή να περιοριστούν οι ατομικές ελευθερίες, μακριά από τα βλέμματα», σχολίαζε στη δήλωση ένας από τους εργαζόμενους, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε.

Το υπουργείο Άμυνας επιδιώκει τη διαφοροποίηση της ΤΝ του καθώς εξαρτάται ακόμη, προς το παρόν, από αυτήν της Anthropic με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε εντολή για την καταγγελία όλων των συμβάσεων που τη συνδέουν με τη νεοφυή αυτή επιχείρηση της Καλιφόρνιας, απόφαση κατά της οποίας προσέφυγε στη δικαιοσύνη η Anthropic.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP