Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νότιου Λιβάνου προκάλεσαν χθες, Δευτέρα, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 51, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη απειλή που αποτελεί η Χεζμπολάχ.

Μεταξύ των θυμάτων των πληγμάτων αυτών ήταν μία γυναίκα που σκοτώθηκε και τρία παιδιά που τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές επιθέσεις είχαν στόχο χθες διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το πρακτορείο της χώρας ANI.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι άρχισε να πλήττει «θέσεις υποδομών της Χεζμπολάχ» στον νότιο Λίβανο και την κοιλάδα Μπεκάα.

Πρόσθεσε εξάλλου ότι «στη διάρκεια των τελευταίων ημερών κατέστρεψε περισσότερες από 50 υποδομές τρομοκρατών στον νότιο Λίβανο, περιλαμβανομένου ενός υπόγειου συγκροτήματος το οποίο χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ» για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Η σιιτική οργάνωση από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο, κυρίως εναντίον ενός άρματος μάχης Merkava στην Καντάρα και έναν εκσκαφέα που «κατεδάφιζε σπίτια στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ».

Σύμφωνα με απολογισμό του AFP με βάση στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων στον Λίβανο από τις 17 Απριλίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία με το Ισραήλ. Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή.

«Το 10% των αρχικών πυραύλων»

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν την εκεχειρία, η οποία παρατάθηκε στις 23 Απριλίου για τρεις εβδομάδες, έπειτα από δύο γύρους συνομιλιών στην Ουάσινγκτον μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Ο Νετανιάχου εκτίμησε χθες, Δευτέρα, ενώπιον ομάδας αξιωματικών ότι «δύο κύριες απειλές παραμένουν από τη Χεζμπολάχ: ρουκέτες τύπου 122 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό απαιτεί έναν συνδυασμό επιχειρησιακών και τεχνολογικών δράσεων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οργάνωση εξακολουθεί να διαθέτει «περίπου το 10% των πυραύλων» που διέθετε στην αρχή του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου με πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ σε απάντηση στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Ισραήλ «διατηρεί το δικαίωμα να λάβει, ανά πάσα στιγμή, όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας έναντι προγραμματισμένων, επικείμενων ή συνεχιζόμενων επιθέσεων».

Οι δυνάμεις του έχουν οριοθετήσει μια περιοχή κατά μήκος των συνόρων με μια «κίτρινη γραμμή» για να διασφαλίσουν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, την ασφάλεια των Ισραηλινών.

«Όχι προδοσία»

Στο μεταξύ ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και η Χεζμπολάχ αντάλλαξαν χθες κατηγορίες αναφορικά με τις άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, στις οποίες είναι αντίθετο το σιιτικό κίνημα.

«Στόχος μου είναι να βάλω τέλος στην εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ», δήλωσε ο Αούν, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν θα δεχόταν μια ταπεινωτική συμφωνία».

«Αυτό που κάνουμε δεν είναι προδοσία. Η προδοσία διαπράττεται από εκείνους που σέρνουν τη χώρα σε έναν πόλεμο προς όφελος ξένων συμφερόντων», είπε, απευθυνόμενος στο σιιτικό κίνημα.

Από την πλευρά του ο Ναΐμ Κάσεμ, επικεφαλής της Χεζμπολάχ, κατηγόρησε τις λιβανικές αρχές ότι έκαναν «άσκοπες και ταπεινωτικές παραχωρήσεις».

«Ο Ναΐμ Κάσεμ παίζει με τη φωτιά και αυτή η φωτιά θα κάψει τη Χεζμπολάχ και ολόκληρο τον Λίβανο», προειδοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον απεσταλμένο του ΟΗΕ στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ «αρνείται κατηγορηματικά να διαπραγματευτεί απευθείας με το Ισραήλ», επανέλαβε ο ηγέτης της χθες, ενώ πρόσθεσε ότι η οργάνωση, τον αφοπλισμό της οποίας απαιτεί το Ισραήλ, δεν θα παραδώσει τα όπλα της.

Ο επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ εκτίμησε ότι το 2026 «θα μπορούσε να είναι ακόμα μια χρονιά μαχών» σε όλα τα μέτωπα.

Από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 2.520 άνθρωποι στον Λίβανο και έχουν τραυματιστεί πάνω από 7.800, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στο ίδιο διάστημα 16 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, περιλαμβανομένου ενός την Κυριακή, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP