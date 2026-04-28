Οι ισραηλινές αρχές χρησιμοποιούν την πρόσβαση στο νερό ως «όπλο» εναντίον του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, στερώντας του την πρόσβαση σε αυτόν τον απόλυτα απαραίτητο πόρο στο πλαίσιο «εκστρατείας συλλογικής τιμωρίας», καταγγέλλει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF).

Μεταξύ της σχεδόν ολοκληρωτικής καταστροφής των υποδομών και των εμποδίων στον εφοδιασμό, «η εσκεμμένη στέρηση του νερού που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γενοκτονίας που διαπράττεται από το Ισραήλ», τονίζει χωρίς περιστροφές η MSF σε ανακοίνωση Τύπου η οποία συνοδεύει την έκθεση υπό τον τίτλο «Το νερό ως όπλο: η καταστροφή και η στέρηση του νερού και της αποχέτευσης στη Γάζα από το Ισραήλ».

Οι καταγγελίες πως διαπράττεται γενοκτονία στη Γάζα, οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, απορρίπτονται οργισμένα από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Η έκθεση, βασισμένη σε δεδομένα της MSF και μαρτυρίες μελών του προσωπικού της μεταξύ του 2024 και του 2025, αναφέρεται σε «επανειλημμένη εργαλειοποίηση» των υδάτινων πόρων, για «συστηματική και αθροιστική» πρακτική.

«Προστίθεται στις δολοφονίες αμάχων, στην καταστροφή δομών υγείας, στην κατεδάφιση κατοικιών, στους μαζικούς εκτοπισμούς πληθυσμού. Μαζί, τα στοιχεία αυτά μαρτυρούν πρόθεση να επιβληθούν καταστροφικές και απάνθρωπες συνθήκες ζωής στους Παλαιστίνιους στη Γάζα», αναφέρει η ΜΚΟ.

Οι ισραηλινές αρχές «γνωρίζουν ότι χωρίς νερό, η ζωή σταματά. Μολαταύτα, συστηματικά και εσκεμμένα αφάνισαν τις υδραυλικές υποδομές στη Γάζα, εμποδίζοντας ταυτόχρονα, κατά τρόπο μόνιμο, την είσοδο εξοπλισμού συνδεόμενου με τους υδάτινους πόρους», αναφέρει η Κλερ Σαν Φιλίπο, υπεύθυνη για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο δελτίο Τύπου.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου, δυο χρόνια μετά τον καταστροφικό πόλεμο που είχε έναυσμα την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η βία στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται, με το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της.

90% των υποδομών κατεστραμμένο

Σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ κατέστρεψαν ή προκάλεσαν ζημιές στο 90% των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης στη Γάζα, ειδικά στις μονάδες αφαλάτωσης, στις γεωτρήσεις, τις σωληνώσεις και τα δίκτυα αποχετευτικών αγωγών.

Ομάδες των MSF κατέγραψαν πυρά του ισραηλινού στρατού εναντίον βυτιοφόρων φορτηγών που μετέφεραν νερό και είχαν «εμφανή διακριτικά», καθώς και καταστροφές πηγαδιών που αποτελούσαν πηγές εφοδιασμού ζωτικής σημασίας «για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους».

«Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν καθώς προσπαθούσαν απλώς να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε νερό», αναφέρει η κ. Σαν Φιλίπο.

Οι ελλείψεις είναι τέτοιες που «είναι απλά αδύνατο να παρέχονται επαρκείς ποσότητες στον πληθυσμό», υπογραμμίζει η MSF, που σημειώνει πως η ίδια είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος πόσιμου νερού στον παλαιστινιακό θύλακο, μετά τις τοπικές αρχές.

Τον Μάρτιο, η ΜΚΟ διένειμε πάνω από 5,3 εκατομμύρια λίτρα νερού την ημέρα, καλύπτοντας τις--πολύ βασικές--ανάγκες 407.000 και πλέον ανθρώπων, ή με άλλα λόγια του ενός κατοίκου στους πέντε.

«Αλλά οι διαταγές εκτοπισμού που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός εμπόδισαν τις ομάδες των MSF να έχουν πρόσβαση σε περιοχές όπου παρέχουν νερό σε εκατοντάδες χιλιάδες» Γαζαίους, διαμαρτύρεται η οργάνωση, καταδικάζοντας παράλληλα την παρεμπόδιση της εισόδου απαραίτητου υλικού για την αποκατάσταση της ύδρευσης και της αποχέτευσης στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.

Το ένα τρίτο των αιτημάτων της ΜΚΟ για να μπουν στον παλαιστινιακό θύλακο μονάδες αφαλάτωσης, αντλίες, χλώριο και άλλα είδη καθαρισμού του νερού ώστε να γίνεται πόσιμο, δεξαμενών, εντομοαπωθητικών και τουαλετών «απορρίφθηκαν» ή «έμειναν αναπάντητα».

Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές «για την υγεία, την υγιεινή και την αξιοπρέπεια του πληθυσμού», ιδιαίτερα «για τις γυναίκες» και «τους ανθρώπους με αναπηρία».

Ελλείψει τουαλετών, κόσμος είναι αναγκασμένος «να σκάβει τρύπες στην άμμο, που ξεχειλίζουν και μολύνουν το περιβάλλον».

Η έλλειψη πρόσβασης στο νερό και υγιεινής, σε συνδυασμό με αναξιοπρεπείς συνθήκες ζωής--σκηνές γεμάτες κόσμο, ευκαιριακά καταλύματα--ευνοεί εξάλλου την εξάπλωση ασθενειών, ιδίως του αναπνευστικού, νόσους που προκαλούν διάρροια, δερματικές παθήσεις κ.λπ., τονίζει η οργάνωση.

Η MSF απαιτεί στο δελτίο Τύπου και στην έκθεσή της οι ισραηλινές αρχές να αποκαταστήσουν άμεσα την πρόσβαση στο νερό «σε επαρκή επίπεδα» για τον πληθυσμό και από τους συμμάχους του Ισραήλ να «ασκήσουν πίεση προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στην ανθρωπιστική βοήθεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP