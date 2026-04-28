Ο Mark Lynch, υποψήφιος για τη θέση του Γερουσιαστή από τη Νότια Καρολίνα στις ΗΠΑ και αντίπαλος του νυν γερουσιαστή Lindsey Graham, έκανε ισχυρή παρέμβαση για το ζήτημα της Αγίας Σοφίας, χαρακτηρίζοντας τη μετατροπή της σε τζαμί το 2020 ως «μία από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία του Χριστιανισμού».

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, ο Lynch κατηγόρησε ευθέως τον Lindsey Graham ότι παρέμεινε «σιωπηλός» κατά τη διάρκεια της απόφασης της Τουρκίας να μετατρέψει το ιστορικό μνημείο σε τόπο μουσουλμανικής λατρείας, παρά το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζει– έγινε «εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών». «Δεν απείλησε καν τα Ηνωμένα Έθνη ούτε χρησιμοποίησε την πολιτική του ισχύ εναντίον της Τουρκίας για να σταματήσει την κλοπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υποψήφιος δεσμεύτηκε ότι, εάν εκλεγεί, θα καταθέσει αμέσως νομοσχέδιο με τον τίτλο «The Return the Hagia Sophia to the Church Act» (Νόμος για την Επιστροφή της Αγίας Σοφίας στην Εκκλησία).

Το νομοσχέδιο προβλέπει πλήρες εμπάργκο σε όλες τις εισαγωγές από την Τουρκία –οι οποίες το 2025 ανήλθαν σε 17,52 δισ. δολάρια– μέχρις ότου η ιδιοκτησία του μνημείου επιστραφεί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.«Η Αγία Σοφία ανήκει στους Χριστιανούς και θα επιστραφεί υπό τη δική μου θητεία στην ιδιοκτησία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας», τόνισε ο Lynch.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του νομοσχεδίου, σχεδιάζει να προσκαλέσει στο Αμερικανικό Καπιτώλιο κληρικούς όλων των χριστιανικών δογμάτων (Ορθόδοξους, Καθολικούς και Προτεστάντες) προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Κογκρέσο για την ψήφισή του.

Ο υποψήφιος επέκτεινε τη δέσμευσή του, δηλώνοντας ότι ως Γερουσιαστής θα αγωνιστεί γενικότερα «για να σταματήσει η κατάληψη χριστιανικών εκκλησιών από το Ισλάμ, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες».



