Η ιταλική Αρχή Προστασίας του Ανταγωνισμού και της Αγοράς (AGCM) ξεκίνησε επίσημη έρευνα κατά της Sephora Italia και της Benefit Cosmetics, δύο θυγατρικών του γαλλικού πολυτελούς ομίλου LVMH, για πιθανές «άδικες εμπορικές πρακτικές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, οι εταιρείες φέρονται να εφάρμοσαν «ιδιαίτερα ύπουλη στρατηγική μάρκετινγκ» μέσω κοινωνικών δικτύων, προωθώντας προϊόντα περιποίησης ενηλίκων σε πολύ μικρά κορίτσια, ακόμα και κάτω των 10 ετών.

Η AGCM εκτιμά ότι η στρατηγική αυτή ενθαρρύνει την «καταναλωτική εμμονή» (compulsive purchasing) με προϊόντα όπως μάσκες προσώπου, σερούμ και κρέμες κατά της γήρανσης, συμβάλλοντας στην εξάπλωση του φαινομένου που έχει ονομαστεί «cosmeticorexia», δηλαδή η ανθυγιεινή εμμονή με τη ρουτίνα περιποίησης δέρματος σε ανήλικους.

Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή ρυθμιστική Αρχή που ερευνά το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο έχει συνδεθεί με το viral trend «Sephora Kids», όπου παιδιά από 8 ετών και πάνω αγοράζουν μαζικά τέτοια προϊόντα.

Σύμφωνα με την Αρχή, οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούσαν πολύ νεαρές μικρο-ινφλουένσερ στα social media, οι οποίες ενθάρρυναν άλλα παιδιά και εφήβους, μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα– να αγοράζουν προϊόντα που δεν προορίζονται ούτε έχουν δοκιμαστεί για την ηλικία τους. Η AGCM τονίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν αναφέρονταν επαρκώς οι προειδοποιήσεις και οι περιορισμοί χρήσης για ανήλικους, ούτε σε καταστήματα ούτε online.

Το προηγούμενο διάστημα, στελέχη της Αρχής, συνοδευόμενα από την ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza), πραγματοποίησαν έρευνες στα γραφεία της Sephora Italia, της LVMH Profumi e Cosmetici Italia και της LVMH Italia

.Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση διεθνώς, καθώς αναδεικνύει τις ανησυχίες για την επίδραση του μάρκετινγκ ομορφιάς στα παιδιά μέσα από τα social media. Η LVMH, η Sephora και η Benefit Cosmetics έχουν δηλώσει ότι θα συνεργαστούν πλήρως με τις ιταλικές Αρχές.Αν αποδειχθούν οι κατηγορίες, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα. Η έρευνα συνεχίζεται.