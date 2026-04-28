Η Βρετανία ετοιμάζεται να επιβάλει περιορισμούς στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Olivia Bailey, μετά τη νέα πίεση που άσκησε η Βουλή των Λόρδων υπέρ πλήρους απαγόρευσης.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, η Bailey ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε «κάποια μορφή ηλικιακού ή λειτουργικού περιορισμού» μόλις ολοκληρωθεί η σχετική δημόσια διαβούλευση. Όπως τόνισε, το ερώτημα δεν είναι αν θα ληφθούν μέτρα, αλλά με ποιον τρόπο θα εφαρμοστούν.

Στο τραπέζι και ψηφιακή απαγόρευση μετά από συγκεκριμένη ώρα

Η υπουργός ξεκαθάρισε πως η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, σημειώνοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα επιβληθούν περιορισμοί για παιδιά κάτω των 16 ετών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξετάζονται και επιπλέον μέτρα, όπως απαγόρευση πρόσβασης στα social media μετά από συγκεκριμένη ώρα το βράδυ.

Πίεση από τη Βουλή των Λόρδων

Η Βουλή των Λόρδων ψήφισε με 316 ψήφους υπέρ και 165 κατά υπέρ τροπολογίας που προβλέπει πλήρη απαγόρευση χρήσης social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Πρόκειται για την τέταρτη φορά που οι Λόρδοι στηρίζουν το συγκεκριμένο μέτρο, παρότι οι βουλευτές το έχουν απορρίψει ήδη τρεις φορές.

Ακολουθεί το παράδειγμα της Αυστραλίας;

Οι Συντηρητικοί πιέζουν εδώ και μήνες για πλήρη απαγόρευση, κάτι που θα έφερνε τη Βρετανία πιο κοντά στο μοντέλο της Αυστραλία, η οποία έχει ήδη υιοθετήσει αντίστοιχους περιορισμούς. Παρόμοιες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία.

Η τελική απόφαση της κυβέρνησης αναμένεται πριν από το τέλος του έτους.