Την αυξανόμενη ανησυχία τους για την κατάσταση της δημοκρατίας στην Τουρκία εκφράζουν, μέσω κοινής ανοιχτής επιστολής, εισηγητές ευρωπαϊκών θεσμών, απευθυνόμενοι στον αρμόδιο Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί και καλώντας σε επανεκκίνηση του διαλόγου. Στην επιστολή τους, οι εκπρόσωποι του Συμβούλιο της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Επιτροπής των Περιφερειών επισημαίνουν ότι «παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στην Τουρκία, ένα από τα παλαιότερα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογραμμίζοντας ότι πολλοί τοπικοί αντιπολιτευόμενοι αιρετοί παραμένουν σε παρατεταμένη προφυλάκιση.

Υπενθυμίζοντας τη μακρόχρονη συνεργασία, τονίζουν πως αυτή «βασίζεται στις κοινές μας αξίες, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, που αποτελούν το θεμέλιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας μας». Ωστόσο, οι υπογράφοντες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις πρόσφατες εξελίξεις: «Σας απευθυνόμαστε από κοινού για να εκφράσουμε τις κοινές μας ανησυχίες σχετικά με τις εξελίξεις που επηρεάζουν την τοπική δημοκρατία στη χώρα σας και για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να τις ξεπεράσουμε».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υπόθεση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς, όπως σημειώνεται, «στις 23 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, η προσωρινή του κράτηση εισήλθε στο δεύτερο έτος». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «πολλοί ακόμη τοπικοί αιρετοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στην Τουρκία παραμένουν σε παρατεταμένη προφυλάκιση».

Όπως τόνισε η Επιτροπή της Βενετίας στην πρόσφατη έκθεσή της της 24ης Οκτωβρίου 2025, «εάν η προφυλάκιση των εκλεγμένων δημάρχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την τοπική δημοκρατία. Η τρέχουσα κατάσταση αποδυναμώνει τη δημοκρατία γενικά, υπονομεύοντας τα δικαιώματα των ψηφοφόρων να επιλέγουν ελεύθερα τους εκπροσώπους τους. Έχουμε θέσει συστηματικά τις ανησυχίες μας σχετικά με αυτά τα ζητήματα μέσω του πολιτικού μας διαλόγου με τις τουρκικές αρχές», σημειώνουν οι εισηγητές.

Παρά την κριτική, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δηλώνουν πρόθυμοι να συνεχίσουν τον διάλογο. «Επαναλαμβάνουμε την ετοιμότητά μας να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Κλείνοντας, εκφράζουν την ελπίδα ότι μέσα από κοινή προσπάθεια μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα. «Πιστεύουμε ότι αντιμετωπίζοντας από κοινού αυτές τις προκλήσεις, μπορούμε να επιτύχουμε απτή και βιώσιμη πρόοδο στην προάσπιση των δημοκρατικών αρχών και αξιών στην Τουρκία, προς όφελος των πολιτών της και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινότητας», αναφέρουν.

Η επιστολή καταλήγει με μήνυμα συνεργασίας στο οποίο αναφέρεται, «ανυπομονούμε για τη συνέχιση της συνεργασίας μας σε πνεύμα εταιρικής σχέσης και κοινής ευθύνης».



Πηγή: ΚΥΠΕ