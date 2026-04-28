Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον αποκλεισμό του στενού του Χορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, «οικονομικό πυρηνικό όπλο», λέγοντας πως το Ιράν έχει σκοπό να επιβάλει τη δική του «κυριαρχία» στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News χθες Δευτέρα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών--και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου--υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός της θαλάσσιας οδού δείχνει γιατί το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Το στενό είναι βασικά το ισοδύναμο οικονομικού πυρηνικού όπλου που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του κόσμου, και καυχιούνται γι’ αυτό», είπε.

Αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, επέμεινε, θα «κρατούσε όλη την περιφέρεια όμηρο».

Η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως είναι επιδίωξή της η απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Ο κ. Ρούμπιο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για το πώς θα αντιδράσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται να διαπραγματευτεί για όσα απαιτεί η Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του πριν από δυο μήνες, το Ιράν έχει de facto κλείσει το στενό, από όπου περνά υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που εξάγουν βασίλεια του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, πυροδοτώντας ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, για να εκμηδενίσουν τα έσοδα από τις ιρανικές εξαγωγές αργού.

Συνεχίζεται κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών, όμως οι συνομιλίες ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Η σταθερότητα στον Κόλπο περνά από «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλεια του Ιράν

Η αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για το Ιράν ότι δεν θα υποστεί νέα επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσε χθες Δευτέρα ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη.

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο και σε όλη την περιφέρεια δεν μπορούν να είναι εγγυημένες παρά μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν, συνοδευόμενος από αξιόπιστες εγγυήσεις πως δεν θα επαναληφθεί και πλήρη σεβασμό των νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ιράν», είπε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, συγκληθείσας κατόπιν αιτήματος του Μπαχρέιν.

Στη συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη πολλές χώρες καταδίκασαν το Ιράν για τον έλεγχο που ασκεί στο στενό του Χορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο.

Απευθυνόμενος κατόπιν στον Τύπο, ο κ. Ιραβανί στηλίτευσε το γεγονός ότι οι επικρίσεις στοχοποίησαν αποκλειστικά το Ιράν, χωρίς καμιά αναφορά στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ ενεργούν ως εάν να πρόκειται για πειρατές και τρομοκράτες, βάζοντας στο στόχαστρο εμπορικά πλοία, ασκώντας εξαναγκασμό και εκφοβισμό, τρομοκρατώντας τα πληρώματά τους, κατάσχοντας παράνομα πλοία και παίρνοντας τα πληρώματα ομήρους», είπε ο ιρανός πρεσβευτής.

«Αλλά κανένας από όσους εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας (...) δεν τόλμησε να αναφερθεί ή να καταδικάσει αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες», πρόσθεσε ο κ. Ιραβανί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa