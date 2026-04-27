Ο πρωθυπουργός της Μάλτας ανακοίνωσε σήμερα πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 30 Μαΐου, λίγους μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας του.

Ο Εργατικός Ρόμπερτ Αμπέλα, 48 ετών, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ανακοίνωση ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της Μάλτας τη διάλυση του κοινοβουλίου και ότι θα είναι υποψήφιος για τρίτη συνεχή θητεία, υποσχόμενος "σταθερότητα" σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, κυρίως μεσούσης της σύγκρουσης στο Ιράν.

"Η χώρα μας χρειάζεται μια εκλεγμένη κυβέρνηση --με νέα θητεία-- επικεντρωμένη μόνο στις ανάγκες της χώρας δεδομένων όλων των προκλήσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε --και οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι", δήλωσε.

Αφότου αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Μαλτέζος πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να "προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα, όποια κι αν είναι η εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης".

Το Εργατικό Κόμμα θέλει να εξασφαλίσει μια τέταρτη συνεχόμενη νίκη.

Στην αντιπολίτευση, ο νέος αρχηγός του (συντηρητικού) Εθνικιστικού Κόμματος Άλεξ Μποργκ θα αντιμετωπίσει την πρώτη του εκλογική δοκιμασία.

Στις προηγούμενες εκλογές, το 2022, το Εργατικό Κόμμα είχε λάβει ποσοστό 55,11% παρά τη μειωμένη συμμετοχή και το σκάνδαλο της δολοφονίας της δημοσιογράφου Δάφνη Καρουάνα Γκαλίσια.

Το κόμμα αυτό είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά των αντιπάλων του, του εθνικιστικού κόμματος.

Ο Αμπέλα είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία που πρόβαλε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία του κορονοϊού και την ευρωστία της οικονομίας κατά τα τελευταία εννέα χρόνια της διακυβέρνησης από τους Εργατικούς.

Το Εθνικιστικό κόμμα είχε προτάξει τα θέματα της διαφθοράς, των επιταγών επιχορήγησης της κυβέρνησης που στάλθηκαν λίγο πριν από την ημέρα των εκλογών, αλλά είχε αναγκαστεί να αντιμετωπίσει εσωτερικές διχόνοιες, κάτι που ψαλιδίσει τις επιδόσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters