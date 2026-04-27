Για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται ο άνδρας που πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στην προσπάθειά του να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου ήταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, αντιμετωπίζει την κατηγορία, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, της απόπειρας δολοφονίας του προέδρου καθώς και άλλες κατηγορίες για οπλοκατοχή.

Κατά την προσαγωγή του σήμερα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του, ο Άλεν εμφανίστηκε με τη μπλε στολή των κρατουμένων.

«Επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» είπε η εισαγγελέας Τζόσλιν Μπάλανταϊν.

Ο ίδιος ο Άλεν δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες ακόμη. Στο εδώλιο, περιστοιχισμένος από αστυνομικούς, είπε ότι θα απαντήσει με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις και ότι έχει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών.

Ο δικαστής Μάθιου Σάρμπο διέταξε την προφυλάκισή του και όρισε την επόμενη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία θα αποφασίσει εάν θα παραμείνει προφυλακισμένος, για την ερχόμενη Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP