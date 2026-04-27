Να «ταπεινώσει» τις ΗΠΑ προσπαθεί η ιρανική ηγεσία, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν στρατηγική εξόδου». Ισχυρές επιφυλάξεις για τη νομιμοποίηση της επίθεσης εναντίον του Ιράν εκφράζει και η γερμανική κοινή γνώμη, σε νέα δημοσκόπηση.

«Οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν στρατηγική. Δεν διακρίνω αυτή τη στιγμή ποια στρατηγική εξόδου σκοπεύουν να επιλέξουν, ιδίως καθώς οι Ιρανοί διαπραγματεύονται προφανώς πολύ επιδέξια - ή απλώς πολύ επιδέξια δεν διαπραγματεύονται καθόλου. Έτσι, ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική κρατική ηγεσία, ιδιαίτερα από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης», δήλωσε ο καγκελάριος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε σχολείο στο Μάρσμπεργκ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας» και επανέλαβε ότι οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι δεν ερωτήθηκαν κατά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Όπως είπε ο κ. Μερτς, έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του ήδη δύο φορές απευθείας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Ο πόλεμος κατά του Ιράν ήταν απερίσκεπτος (…) Αν γνώριζα ότι αυτό θα συνεχιζόταν έτσι για πέντε ή έξι εβδομάδες και θα γινόταν όλο και χειρότερο, θα το είχα πει ακόμη πιο έντονα. Η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη και αυτό έχει συνέπειες και για τη Γερμανία. Έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία μας και γι' αυτό πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό», είπε ο καγκελάριος και επανέφερε την πρότασή του για συμμετοχή της Bundeswehr στην διασφάλιση των Στενών του Ορμούζ με ναρκαλιευτικά πλοία. Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να έχουν προηγουμένως σταματήσει οι εχθροπραξίες, υπογράμμισε.

Ο καγκελάριος ανέφερε επίσης το Αφγανιστάν ως προειδοποιητικό παράδειγμα: «Το πρόβλημα με τέτοιες συγκρούσεις είναι πάντα ότι δεν αρκεί να μπεις σε αυτές -- πρέπει και να μπορέσεις να βγεις. Αυτό το βιώσαμε με πολύ οδυνηρό τρόπο στο Αφγανιστάν, επί 20 χρόνια», τόνισε.

Επιφυλακτικοί όμως εμφανίζονται και γενικότερα οι Γερμανοί πολίτες σχετικά με την αιτιολόγηση και τη νομιμοποίηση του πολέμου. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Leibniz για τις Παγκόσμιες και Περιφερειακές Σπουδές στο Αμβούργο, το 71% θεωρεί τη στρατιωτική επίθεση αδικαιολόγητη και αντίθετη με το διεθνές δίκαιο και μόνο το 28% τη βλέπει ως νόμιμο προληπτικό μέτρο. Παράλληλα, το 77% αναμένει μια μακροχρόνια σύγκρουση η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, ενώ το 69% υποστηρίζει τόσο την καταδίκη της επίθεσης στο Ιράν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όσο και την πλήρη διακοπή των αποστολών όπλων στη Μέση Ανατολή. Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων φοβούνται επίσης αύξηση του πληθωρισμού, το 65% υψηλότερες τιμές καυσίμων και το 70% σοβαρές διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο ως συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στο ίδιο πνεύμα ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κάλεσε σήμερα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να ανταποκριθούν στον ρόλο τους σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. «Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας αναλάβει τώρα την ευθύνη, θα ενισχύσει και τη διεθνή τάξη», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ ενόψει της επίσκεψής του στα Ηνωμένα Έθνη και τόνισε την ανάγκη ο ΟΗΕ να αναδειχθεί «στο κεντρικό σημείο της τρέχουσας διπλωματίας κρίσεων» για ζητήματα ειρήνης και ασφάλειας. Παρατηρείται ωστόσο, σημείωσε, «ξανά και ξανά μεμονωμένα μέλη, με αντικρουόμενα συμφέροντα, να μπλοκάρουν το Συμβούλιο Ασφαλείας».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της τάχθηκε σήμερα από το Βερολίνο κατά της πιθανότητας άρσης των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά του Ιράν. «Πιστεύουμε ότι η άρση των κυρώσεων θα ήταν πρόωρη. Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν για κάποιο λόγο και αυτός είναι η συμπεριφορά του καθεστώτος απέναντι στον ίδιο του τον πληθυσμό», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο Ιράν προκειμένου να εξεταστεί ενδεχόμενη άρση των κυρώσεων. Ο καγκελάριος Μερτς πρότεινε πρόσφατα η ΕΕ να άρει κάποιες κυρώσεις, αλλά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ