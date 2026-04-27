Το ξενοδοχείο Washington Hilton διαβεβαίωσε σήμερα ότι λειτουργούσε με βάση τα «αυστηρά» πρωτόκολλα της Μυστικής Υπηρεσίας όταν ένας άνδρας παραβίασε την ασφάλεια και άνοιξε πυρ με καραμπίνα την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακαθόταν σε δείπνο, το βράδυ του Σαββάτου.

Ο ύποπτος, που σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου ονομάζεται Κόουλ Άλεν, εισέβαλε οπλισμένος στον όροφο πάνω από την αίθουσα χορού όπου ήταν σε εξέλιξη το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Το ξενοδοχείο λειτουργούσε με βάση τα αυστηρά πρωτόκολλα της ιδιοκτησίας του, όπως ορίστηκαν από τη Μυστική Υπηρεσία, που ήταν αρμόδια για την ασφάλεια» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ένας εκπρόσωπος. Η Μυστική Υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ και άλλων αξιωματούχων, συνεργαζόταν μεταξύ άλλων με την τοπική αστυνομία και την ασφάλεια του ξενοδοχείου, διευκρίνισε.

Ο Κόουλ Άλεν, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, θα προσαχθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου όπου θα του ασκηθεί ποινική δίωξη.

