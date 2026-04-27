Ο πάπας Λέων ΙΔ' υποδέχθηκε σήμερα την πρώτη γυναίκα που ηγείται των Αγγλικανών χριστιανών όλου του κόσμου, την αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι Σάρα Μάλαλι, η οποία ενθρονίστηκε πρόσφατα, και απηύθυνε έκκληση για ενότητα για να υποστηριχθεί πιο αποτελεσματικά η ειρήνη.

Η ακρόαση από τον ποντίφικα εντάσσεται στο πλαίσιο του πρώτου ταξιδιού στο εξωτερικό της Σάρα Μάλαλι από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον περασμένο μήνα και έγινε η πρώτη πνευματική ηγέτις της Εκκλησίας της Αγγλίας.

"Καθώς ο κόσμος μας που υποφέρει έχει μεγάλη ανάγκη την ειρήνη του Χριστού, οι διχασμοί μεταξύ των χριστιανών αποδυναμώνουν την ικανότητά μας να είμαστε αποτελεσματικοί φορείς αυτής της ειρήνης', δήλωσε ο Λέων στη Σάρα Μάλαλι και στην αντιπροσωπεία της σε ομιλία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Βατικανό.

Ο πάπας μίλησε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μεταξύ των δύο Εκκλησιών σε "θέματα που ιστορικά αποτελούσαν αιτία διχασμού" αλλά δήλωσε ότι "νέα προβλήματα προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες", χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, 63 ετών, είναι πρώην νοσηλεύτρια, έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών.

Τον 16ο αιώνα, ο βασιλιάς Ερρίκος 8ος διέρρηξε τις σχέσεις με την Καθολική Εκκλησία για να ιδρύσει την Εκκλησία της Αγγλίας.

Κατά τη διάρκεια των αιώνων που ακολούθησαν, οι σχέσεις βελτιώθηκαν σταδιακά, αλλά το 2016, νέοι διχασμοί παρουσιάστηκαν, κυρίως στο θέμα της χειροτονίας των γυναικών, η οποία απαγορεύεται στην Καθολική Εκκλησία.

Από το 2014, οι γυναίκες επιτρέπεται να γίνονται επίσκοποι στην Αγγλικανική Εκκλησία, παρότι το θέμα αυτό συνεχίζει να διχάζει.

Η επίσκεψη της Σάρα Μάλαλι πραγματοποιείται έξι μήνες μετά τη συνάντηση του βασιλιά Καρόλου Γ' με τον 70χρονο πάπα Λέοντα, που έγινε ο πρώτος ανώτατος αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας που προσευχήθηκε με έναν προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP