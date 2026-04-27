Ένοπλοι άνδρες απήγαγαν 23 παιδιά από ένα ορφανοτροφείο στην πολιτεία Κόγκι, στη νοτιοκεντρική Νιγηρία, με 15 εξ αυτών να έχουν διασωθεί και οκτώ να παραμένουν αγνοούμενα, ανέφεραν σήμερα οι αρχές.

Η Νιγηρία βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με ομαδικές απαγωγές, που διαπράττουν σε γενικές γραμμές εγκληματικές συμμορίες, οι οποίες επιδιώκουν να πάρουν λύτρα, στοχοθετώντας ευάλωτους πληθυσμούς σε αγροτικές περιοχές.

Τα παιδιά απήχθησαν από ένα ορφανοτροφείο που ονομάζεται Dahallukitab Group of Schools, το οποίο βρίσκεται σε μια απομονωμένη περιοχή της πρωτεύουσας της πολιτείας, της Λοκότζα, αργά τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου ο Κίνγκσλεϊ Φάνουο, επίτροπος Ενημέρωσης της πολιτείας Κόγκι.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως μια «ταχεία και συντονισμένη επίθεση» των δυνάμεων ασφαλείας επέτρεψε να σωθούν 15 παιδιά.

Η σύζυγος του υπεύθυνου του ορφανοτροφείου επίσης απήχθη, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

«Ευρείες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την απελευθέρωση των οκτώ θυμάτων, που έχουν απομείνει, και τη σύλληψη των δραστών», συμπλήρωσε.

Ο Κίνγκσλεϊ Φανουό δεν απάντησε προς το παρόν σε ερωτήματα σχετικά με την ηλικία των παιδιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ορφανοτροφείο «λειτουργούσε παράνομα σε ένα απομακρυσμένο και δασώδες περιβάλλον, χωρίς να είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα της πολιτειακής κυβέρνησης ή εν γνώσει των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών ασφαλείας».

Η κεντρική Νιγηρία, όπου βρίσκεται η πολιτεία Κόγκι, υπήρξε πρόσφατα θέατρο πολλών βίαιων επιθέσεων εναντίον σχολείων, με ορισμένες εξ αυτών να αποδίδονται σε τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Τον Νοέμβριο, εκατοντάδες μαθητές είχαν απαχθεί από ένοπλους άνδρες σε ένα σχολείο στη γειτονική πολιτεία του Νίγηρα, μια επίθεση που αποδίδεται από πηγές ασφαλείας στην Μπόκο Χαράμ.

