Η τουρκική πολιτική σκηνή απαντά με έντονα φορτισμένη ρητορική απέναντι στην ελληνο-γαλλική συμμαχία. Δηλώσεις που κινούνται από προειδοποιήσεις έως ευθείες απειλές και ιστορικές αναφορές, σκιαγραφούν ένα κλίμα επιθετικής κριτικής απέναντι σε Αθήνα και Παρίσι.

Μπαγτζίογλου: Προειδοποιήσεις για «υβριδικό πόλεμο» και αιχμές για στρατιωτική περικύκλωση

Ο αρμόδιος τομεάρχης για την Άμυνα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), Γιανκί Μπαγτζίογλου, εστιάζει κυρίως στη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ–Κύπρου και στις επιπτώσεις της για την Τουρκία.

«Σε αυτό το στάδιο, το Ισραήλ σίγουρα δεν είναι ένα κράτος ικανό να αντιμετωπίσει την Τουρκία με την παραδοσιακή έννοια, με την έννοια του κλασικού πολέμου. Ωστόσο, με τις ασύμμετρες δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του, μπορεί να διεξάγει αυτού του είδους τις δραστηριότητες που ονομάζουμε υβριδικό πόλεμο. Ούτως ή άλλως, δεν είναι καθόλου αποτελεσματικός σε συνθήκη κανονικού πολέμου».

Στο ίδιο πλαίσιο, περιγράφει τη σταδιακή εμβάθυνση της συνεργασίας με Ελλάδα και Κύπρο.

«Δημιουργεί μια συνεργασία με την Ελλάδα και την ΕΔΝΚ (σ.σ. Κύπρος), πρώτα μια πολιτική συνεργασία και στη συνέχεια μια στρατιωτική συνεργασία».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει σε συστήματα επιτήρησης και εξοπλισμούς.

«Στην Ελλάδα και στο Αιγαίο, μπορεί να εγκαταστήσουν ένα οπλικό σύστημα· νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το έχουν ονομάσει «Ασπίδα του Αχιλλέα»· εγκαθιστούν ένα τέτοιο σύστημα και το τοποθετούν στην Κύπρο. Σε περίπτωση πολέμου, όλα αυτές οι (στρατιωτικές) δυνάμεις, εάν απειλήσουν (την Τουρκία), θα βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής και της αποτελεσματικής εμβέλειας της Τουρκίας».

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι «με αυτόν τον νέο τύπο ραντάρ μπορούν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα».

Στρέφει επίσης τα πυρά του στη στρατιωτικοποίηση των νησιών.

«Είναι πιθανό να αναπτύξουν αυτά τα οπλικά συστήματα στα 22 νησιά. Αυτό θα μπορούσε να συνιστά άμεση παραβίαση των συνθηκών του Παρισιού και της Λωζάνης».

Κλείνοντας, επιχειρεί να εμφανίσει την Άγκυρα προετοιμασμένη.

«Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι, από στρατιωτικής πλευράς, οι ένοπλες δυνάμεις μας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πιθανότατα έχουν ήδη καταρτίσει τα απαραίτητα σχέδια. Αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της εκτίμησης απειλής – έχει προκύψει μια απειλή και, με βάση τη λογική αιτίας και αποτελέσματος, είναι πιθανό να έχουν ήδη προετοιμαστεί για ενδεχόμενες ενέργειες και αντίστοιχες αντιδράσεις».

Με αιχμές για τη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και σαφή αμφισβήτηση των κινήτρων της, ο Γιανκί Μπαγτζίογλου κατηγορεί την Αθήνα ότι εργαλειοποιεί εξωτερικές απειλές για να δικαιολογήσει κινήσεις που –κατά την εκτίμησή του– παραβιάζουν το διεθνές νομικό πλαίσιο.

«Κοιτάξτε, με το πρόσχημα της ιρανικής απειλής, εγκατέστησαν μια συστοιχία Patriot στο νησί της Καρπάθου. Και το ενδιαφέρον είναι ότι είναι προφανές ότι το έκαναν αυτό αποκλειστικά για να υπονομεύσουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού».

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, ο Μπαγτζίογλου στρέφεται ευθέως κατά της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, προειδοποιώντας για τις στρατηγικές επιλογές της Αθήνας και ασκώντας δριμεία κριτική στη σύμπλευση με το Ισραήλ, με προσωπικές αιχμές κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν ξέρω για την ΕΔΝΚ (Κυπριακή κυβέρνηση), αλλά η ελληνική ηγεσία – η πολιτική ηγεσία – πρέπει να το πάρει στα σοβαρά. Πιστεύω ότι πρέπει να εκτιμήσουν σωστά ότι δεν μπορούν να κατέβουν στο πηγάδι με το σκοινί ενός δικτάτορα και δολοφόνου, όπως ο Νετανιάχου».

Οζντεμίρ: «Θα υπάρξουν βαριές συνέπειες» – Η Κύπρος είναι «ζήτημα ζωής και θανάτου»

Από την πλευρά του Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), του εταίρου της κυβέρνησης Ερντογάν, ο αντιπρόεδρος Ισμαήλ Οζντεμίρ επιτίθεται ευθέως στην ελληνική πολιτική επιλογή συμμαχιών.

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα επιχειρεί τώρα να προσκολληθεί “στην ποδιά” της Γαλλίας μετά το Ισραήλ, θα επιφέρει βαριές συνέπειες».

Παράλληλα, κατηγορεί Ελλάδα και Γαλλία για αποσταθεροποιητικές ενέργειες.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να παίζει με τη φωτιά».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στο Κυπριακό.

«Για εμάς το θέμα αποτελεί εθνικό καθήκον, προτεραιότητα, θέμα τιμής και μάλιστα ζήτημα ζωής και θανάτου».

Και καταλήγει με προειδοποίηση για το συνολικό γεωπολιτικό εγχείρημα.

«Η προσπάθεια να εφαρμόσουν ένα νέο σενάριο με τη Γαλλία δεν θα τους αποφέρει κέρδος αλλά θα τους γυρίσει μπούμερανγκ με μεγάλες απώλειες».

Ντεστιτζί: ευθείες απειλές προς Μακρόν και Ελλάδα

Σε σαφώς πιο επιθετικό τόνο, ο ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος ΒΒΡ, Μουσταφά Ντεστιτζί, επιλέγει να απαντήσει προσωπικά στον Γάλλο πρόεδρο.

«Απευθύνομαι προς τον Μακρόν. Εσείς κάποτε φιλούσατε τις ποδιές των σουλτάνων μας. Δεν μπορείτε να μας κουνάτε το δάχτυλο από την Αθήνα. Θα έρθει η μέρα που αυτή η ένδοξη σημαία θα κυματίζει ξανά στην Αθήνα. Αν η Τουρκία αποφασίσει να επιτεθεί στην Ελλάδα εσύ θα την σώσεις;».

Οι παρεμβάσεις των τριών πολιτικών της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης αποτυπώνουν μια κοινή γραμμή: βαθιά καχυποψία απέναντι στην ελληνογαλλική σύμπλευση, έντονη αντίδραση στη στρατιωτική συνεργασία στην ανατολική Μεσόγειο και σαφείς προειδοποιήσεις –σε ορισμένες περιπτώσεις με απειλητικό τόνο– για τις συνέπειες. Από την «υβριδική απειλή» μέχρι τις ιστορικές αναφορές και τα σενάρια σύγκρουσης, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η Άγκυρα βλέπει τις εξελίξεις ως «πρόκληση».