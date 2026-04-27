Η πόλη Κιντάλ στο βόρειο Μαλί ελέγχεται πλέον από τους αυτονομιστές αντάρτες Τουαρέγκ και από τζιχαντιστικές οργανώσεις, μετά τις συντονισμένες επιθέσεις που εξαπέλυσαν σε στρατηγικές θέσεις των πραξικοπηματικών αρχών της χώρας, επιβεβαίωσαν ένας συνεργάτης του τοπικού κυβερνήτη, καθώς και άλλες τοπικές πηγές μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αποχωρήσαμε από το Κιντάλ. Δεν βρισκόμαστε πλέον εκεί. Οι τζιχαντιστές και το FLA (Μέτωπο Απελευθέρωσης του Αζαουάρντ) βρίσκονται στο Κιντάλ» ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στον κυβερνήτη.

Κάτοικοι της πόλης είπαν ότι είδαν τον στρατό του Μαλί και τους Ρώσους μισθοφόρους να αποχωρούν.

Το FLA νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι ελέγχει «πλήρως» την πόλη.

Την Κυριακή, το γενικό επιτελείο στρατού υποστήριξε από την πλευρά του ότι «αναδιατάσσει» τις δυνάμεις του στην κοινότητα Ανέφις, που απέχει 100 χιλιόμετρα από το Κιντάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP