Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα ότι ο στόχος των απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ είναι ο τερματισμός του πολέμου, και απευθυνόμενος έμμεσα στη Χεζμπολάχ είπε ότι πραγματική «προδοσία» είναι να σέρνεται ο Λίβανος σε πόλεμο.

«Στόχος μου είναι να επιτύχω τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης με το Ισραήλ, όπως με τη συμφωνία ανακωχής» μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ το 1949, τόνισε ο Αούν, προσθέτοντας: «Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα δεχτώ μια ταπεινωτική συμφωνία».

Σε έμμεση απάντηση στη φιλοϊρανική οργάνωση, που αρνείται απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ο πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε ότι «εκείνοι που μας έσυραν στον πόλεμο στον Λίβανο τώρα απαιτούν από μας να λογοδοτήσουμε επειδή αποφασίσαμε να διαπραγματευτούμε... Αυτό που κάνουμε δεν είναι προδοσία, προδοσία διαπράττεται από εκείνους που σέρνουν τη χώρα σε πόλεμο προς όφελος ξένων συμφερόντων».

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ επανέλαβε ότι η σιιτική οργάνωση απορρίπτει απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Bηρυτό και το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνη απόκλιση» που κινδυνεύει να οδηγήσει τον Λίβανο σε έναν «κύκλο αστάθειας».

