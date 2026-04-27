Με αφορμή και τη χθεσινή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο των ανταποκρίτων, η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών αναντίρρητα περιλαμβάνει μια διαρκή και ανησυχητική παράλληλη αφήγηση πολιτικής βίας εναντίον των εκάστοτε προέδρων. Παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει αναπτύξει ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα προεδρικής προστασίας παγκοσμίως, οι αποτυχημένες απόπειρες δολοφονίας παραμένουν ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που εκτείνεται σε σχεδόν δύο αιώνες. Σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα της Encyclopaedia Britannica αλλά και καταγραφές των Reuters και Associated Press, οι επιθέσεις αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά αλλά αντανακλούν βαθύτερες κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις κάθε εποχής.



Οι πρώτες απόπειρες στον 19ο αιώνα

Η πρώτη γνωστή απόπειρα δολοφονίας Αμερικανού προέδρου σημειώθηκε το 1835 εναντίον του Άντριου Τζακσον. Το περιστατικό θεωρείται ιστορικά αξιοσημείωτο όχι μόνο επειδή ήταν το πρώτο, αλλά και επειδή ανέδειξε την απουσία οργανωμένης προεδρικής ασφάλειας εκείνη την εποχή. Ο δράστης επιχείρησε να πυροβολήσει τον Τζάκσον από κοντινή απόσταση, όμως και τα δύο όπλα του απέτυχαν να εκπυρσοκροτήσουν. Ο ίδιος ο πρόεδρος αντέδρασε επιτιθέμενος στον δράστη, γεγονός που αποτυπώνει το χαμηλό επίπεδο θεσμικής προστασίας της εποχής.







Η εποχή της δημόσιας πολιτικής έκθεσης

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι προεδρικές εμφανίσεις σε ανοιχτούς χώρους καθιστούσαν τους ηγέτες ιδιαίτερα ευάλωτους. Το 1912, ο πρώην πρόεδρος Θεόδωρος "Τέντι" Ρούζβελτ δέχθηκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας στο Μιλγουόκι. Η σφαίρα διαπέρασε το παλτό του και τα χειρόγραφα που είχε στην τσέπη του, μειώνοντας την ταχύτητά της και σώζοντάς του πιθανότατα τη ζωή. Παρά τον τραυματισμό του, ο Ρούζβελτ συνέχισε να μιλά για σχεδόν μία ώρα, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές πολιτικής ανθεκτικότητας στην αμερικανική ιστορία.





Λίγα χρόνια αργότερα, το 1933, ο εκλεγμένος πρόεδρος Φράνκλιν Ν. Ρούζβελτ έγινε στόχος πυροβολισμών στο Μαϊάμι. Αν και ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, η επίθεση είχε τραγικές συνέπειες, καθώς ο δήμαρχος Αντόν Τσερμάκ υπέκυψε στα τραύματά του. Η υπόθεση αυτή κατέδειξε για ακόμη μία φορά την ευαλωτότητα των δημόσιων συγκεντρώσεων υψηλού προφίλ.



Μεταπολεμική περίοδος και πολιτική ένταση

Το 1950, ο πρόεδρος Χάρι Τρουμαν έγινε στόχος ένοπλης επίθεσης στο Blair House, όπου διέμενε προσωρινά. Οι δράστες προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο και ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με τη Μυστική Υπηρεσία. Το περιστατικό αυτό θεωρείται σημείο καμπής για την ενίσχυση της προεδρικής ασφάλειας, καθώς οδήγησε σε αναθεώρηση των πρωτοκόλλων προστασίας.





Η δεκαετία του 1970 και η κορύφωση της εσωτερικής βίας

Κατά τη δεκαετία του 1970, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με έντονη κοινωνική και πολιτική αναταραχή. Ο πρόεδρος Gerald Ford έγινε στόχος δύο ξεχωριστών αποτυχημένων απόπειρων μέσα σε διάστημα μόλις 17 ημερών το 1975. Στην πρώτη περίπτωση, η δράστις Λινέτ “Squeaky” Φρομ δεν πρόλαβε να πυροβολήσει. Στη δεύτερη, η Σάρα Τζέιν Μουρ αστόχησε σε κοντινή απόσταση. Οι δύο επιθέσεις αποκάλυψαν σοβαρά κενά ασφαλείας και οδήγησαν σε περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας.



1981: η απόπειρα που άλλαξε την ασφάλεια των ΗΠΑ

Η επίθεση κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981 έξω από ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον θεωρείται μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας. Ο πρόεδρος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό, αλλά επέζησε έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Το περιστατικό αυτό, όπως επισημαίνουν διεθνή μέσα όπως το Reuters, οδήγησε σε ριζική αναδιάρθρωση των πρωτοκόλλων ασφάλειας του Λευκού Οίκου και των δημόσιων εμφανίσεων προέδρων.







Η νέα εποχή: απόπειρες κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Η πιο πρόσφατη περίοδος σηματοδοτεί μια νέα φάση στην ιστορία της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλαπλές απόπειρες κατά του Ντόναλντ Τραμπ να καταγράφονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Η απόπειρα στην Πενσυλβάνια (Ιούλιος 2024)

Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Reuters και της Associated Press, ο δράστης άνοιξε πυρ από υπερυψωμένη θέση με οπτικό πεδίο προς τη σκηνή. Ο Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί, ενώ ένας πολίτης σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν. Η επέμβαση των ελεύθερων σκοπευτών της ασφάλειας ήταν άμεση και ο δράστης εξουδετερώθηκε επί τόπου. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως μία από τις σοβαρότερες επιθέσεις κατά πολιτικού ηγέτη των τελευταίων δεκαετιών.







Η απόπειρα στη Φλόριντα (Σεπτέμβριος 2024)

Λίγους μήνες αργότερα, νέο περιστατικό σημειώθηκε στο West Palm Beach, κοντά στο Trump International Golf Club. Ένοπλος εντοπίστηκε να έχει στήσει ενέδρα με τυφέκιο σε σημείο με άμεση οπτική επαφή προς τον πρώην πρόεδρο. Σύμφωνα με το Reuters και το AP, ο ύποπτος συνελήφθη πριν υπάρξει οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ στην περιοχή βρέθηκε εξοπλισμός παρακολούθησης και όπλα, γεγονός που υποδήλωνε προμελετημένη ενέργεια.



Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών (Απρίλης 2026)

Το πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά την χθεσινή ένοπλη εισβολή σε εκδήλωση υψηλού προφίλ στην Ουάσινγκτον. Όπως μετέδωσαν το Reuters και το Associated Press, ο δράστης επιχείρησε να προσεγγίσει τον Τραμπ κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης, αλλά εξουδετερώθηκε άμεσα από τη Μυστική Υπηρεσία. Ένας πράκτορας τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ απομακρύνθηκε με ασφάλεια.







Πολιτική βία στις ΗΠΑ, μια σταθερή πραγματικότητα

Από τον Άντριου Τζάκσον έως τον Ντόναλντ Τραμπ, η ιστορία των αποτυχημένων απόπειρων δολοφονίας Αμερικανών προέδρων αποτυπώνει μια σταθερή πραγματικότητα: η πολιτική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά μετασχηματίζεται διαρκώς.

Με βάση και τα πιο πάνω, παρά την τεχνολογική εξέλιξη και την ενίσχυση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, οι επιθέσεις συνεχίζουν να αποτελούν υπαρκτή απειλή, αντανακλώντας τις εκάστοτε κοινωνικές εντάσεις και την πολιτική πόλωση της αμερικανικής κοινωνίας.





