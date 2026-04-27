Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, αλλά δεν είναι σαφές αν προτίθεται να την εξετάσει καθώς μεταθέτει για αργότερα το θέμα των πυρηνικών, σύμφωνα με το Axios

Μια νέα πρόταση για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά να μετατίθενται ωστόσο σε μεταγενέστερη φάση απέστειλε το Ιράν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές με γνώση των τεκταινόμενων που επικαλείται το Axios.

Πρόκειται για μια κίνηση που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με το είδος των παραχωρήσεων στις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης που θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι.

Η ιρανική πρόταση παρακάμπτει αυτό το εμπόδιο και ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη συμφωνίας γρηγορότερα.

Ωστόσο, η άρχη του αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ και ο τερματισμό3 του πολέμου θα στερούσαν από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε οποιεσδήποτε μελλοντικές συνομιλίες για την απομάκρυνση του αποθέματος υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και για να πειστεί η Τεχεράνη να αναστείλει τις διαδικασίες εμπλουτισμού - που είναι δύο από τους βασικούς στόχους του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται, εν τω μεταξύ, σήμερα να προεδρεύσει σύσκεψης για το Ιράν στην Αίθουσα Διαχείρσης Κρίσεων, με την κορυφαία ομάδα του σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στις διαπραγματεύσεις και τα πιθανά επόμενα βήματα της Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή ότι θέλει να συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που στραγγαλίζει την οικονομία της χώρας απολείωντας τις εξαγωγές πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ελπίζοντας ότι αυτό θα οδηγήσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες.

«Όταν έχεις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου να περνούν μέσα από το σύστημά σου ...αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή η γραμμή κλείσει επειδή δεν μπορείς να το φορτώσεις σε δεξαμενές ή πλοία ...αυτό που συμβαίνει είναι ότι η γραμμή εκρήγνυται από μέσα. ...Λέγεται ότι έχουν μόνο περίπου τρεις ημέρες προτού συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Η κρίση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βάθυνε το Σαββατοκύριακο, καθώς η επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο Πακιστάν ολοκληρώθηκε χωρίς πρόοδο.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, όμως οι Ιρανοί δεν δεσμεύτηκαν να παραστούν στις συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η ιρανική στάση τον οδήγησε να ακυρώσει το ταξίδι.

«Δεν βλέπω κανένα νόημα να τους στείλω να κάνουν μια πτήση 18 ωρών υπό τις παρούσες συνθήκες. Είναι πολύ μακριά. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά από το τηλέφωνο. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν. Δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε απλώς για να βρεθούμε εκεί», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Την Κυριακή, ο Αραγτσί είχε συνομιλίες με αξιωματούχους του Ομάν στη Μουσκάτ, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο Στενό του Ορμούζ, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Σήμερα Δευτέρα, δε, ο Αραγτσί έφτασε στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το παρασκήνιο της ιρανικής πρότασης

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών φέρεται να κατέθεσε το σχέδιο παράκαμψης του πυρηνικού ζητήματος κατά τις συναντήσεις του στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Μία πηγή δήλωσε ότι ο Αραγτσί κατέστησε σαφές στους Πακιστανούς, Αιγύπτιους, Τούρκους και Καταριανούς μεσολαβητές το Σαββατοκύριακο ότι δεν υπάρχει συναίνεση στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι αμερικανικές απαιτήσεις.

Οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον μία δεκαετία και να απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει η Τεχεράνη από τη χώρα.

Η νέα πρόταση, που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, επικεντρώνεται πρώτα στην επίλυση της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ που έχει ενταθεί μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η εκεχειρία θα παρατεινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα μέρη θα συμφωνούσαν σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ζητήματος που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα διεξαχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού το Στενό του Ορμούζ θα έχει ανοίξει και ο αμερικανικός αποκλεισμός θα έχει αρθεί.

Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, αλλά δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να τη διερευνήσουν.

«Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου. Όπως έχει πει ο πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν τα χαρτιά στα χέρια τους και θα συνάψουν μόνο μια συμφωνία που δίνει προτεραιότητα στον αμερικανικό λαό και δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε στο Axios η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς.

Εκπρόσωποι του στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, πάντως, αρνήθηκαν να σχολιάσουν την ειδήση.

Διαβάστε επίσης: Επίσκεψη Βασιλιά Κάρολου στις ΗΠΑ: Προσπάθειες για αναθέρμανση σχέσης με Τραμπ

