Σε εξέλιξη είναι ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο ανατολικό Όστιν των ΗΠΑ, που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) με την αστυνομία να αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και ότι ο δράστης έχει διαφύγει.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και παρέχουν φροντίδα στους τραυματίες με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου που διέφυγε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από ένα δημοφιλές εστιατόριο, με τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία ενώ υπάρχουν αναφορές και για θύματα, Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή κοντά στο κατάστημα Sam’s ΒΒQ.

Police cars are here for a "Multiple Shots Fired" incident that occurred about an hour ago, 12th Street is now taped off from Chicon to Poquito. pic.twitter.com/ACXeehTJkU — Austin Videos (@ATXVideos) April 27, 2026

AUSTIN, Texas — The Austin Police Department is investigating a shooting that took place in East Austin Sunday night.



The incident took place just before 8:30 p.m. at the 2000 block of E 12th St.



Number of injured and casualties still remain unknown #Shooter #Austin pic.twitter.com/8N83ZIM6Ce — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) April 27, 2026

Πηγή: ΕΡΤ