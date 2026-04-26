Το γκρουπ των Ελλήνων που έχει ταξιδέψει στην Πόλη κοιτάζει με δέος και συγκίνηση την Αγιά Σοφιά. Μπαίνοντας, μια γυναίκα κάνει τον σταυρό της και αρχίζει να προσεύχεται. Ένα άτομο του γκρουπ απομακρύνεται και, στα κλεφτά, βγάζει μια ελληνική σημαία από το μπουφάν του.

Στα γρήγορα, ένας άλλος φίλος του τον φωτογραφίζει να την κραδαίνει. Ποντάρουν στο ότι κανείς δεν θα τους παρατηρήσει ανάμεσα στους τουλάχιστον 45.000 ανθρώπους που επισκέπτονται την Αγιά Σοφιά καθημερινά.

Δύο μέλη της ασφάλειας πλησιάζουν το γκρουπ και ζητούν από τους Έλληνες να διαγράψουν τις φωτογραφίες τους με τη σημαία, «για να τελειώνει εδώ το ζήτημα και διακριτικά».

Έπειτα τους συλλαμβάνουν και οι δύο Έλληνες οδηγούνται στη φυλακή με την κατηγορία της προσβολής τμήματος του κοινού

Διαβάστε επίσης: Αγία Σοφία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες-Σήκωσαν ελληνική σημαία με βυζαντινό αετό

Ayasofya'da bayrak açan 2 Yunan turist tutuklandı.

pic.twitter.com/mKcwWxVTJ3 — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) April 14, 2026

Τα «τάματα» και ο... διαγωνισμός

Για κάτι λιγότερο από 1000 χρόνια από τότε που ακούστηκε το «νενίκηκά σε, Σολομών» από τον Ιουστινιανό στα θυρανοίξιά της, για την ακρίβεια για 916, η Αγια-Σοφία στην Κωνσταντινούπολη ήταν ναός χριστιανικός. Μετά ήρθαν οι Σταυροφορίες, η παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και, τελικά, ο Μωάμεθ ο Πορθητής, με την Πόλη να περνά στα χέρια των Οθωμανών και να μετατρέπεται σε τζαμί. Για 482 χρόνια έμεινε τζαμί, μέχρι την 24η Νοεμβρίου 1934, που ο Κεμάλ Ατατούρκ τη μετέτρεψε σε μουσείο. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς την κήρυξε η UNESCO στις 6 Δεκεμβρίου 1985. Ως μουσείο έμελλε να μείνει λιγότερα, ως τις 10 Ιουλίου του 2020, όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε διάταγμα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Σήμερα, οι ξένοι επισκέπτες πληρώνουν εισιτήριο για να την επισκεφθούν - όπου μπορούν δηλαδή. Στον κάτω όροφο, που έχει μετατραπεί σε τζαμί, οι επισκέπτες πρέπει να βγάλουν τα παπούτσια τους και να τα αφήσουν στην είσοδο εάν θέλουν να μπουν. Και οι γυναίκες, εκτός από τα παπούτσια, πρέπει να φορέσουν μαντίλα για να μπορέσουν να μπουν, εκτός της ώρας που έχει προσευχή, κατά την οποία απαγορεύεται η είσοδος σε γυναίκες. Η είσοδος στον γυναικωνίτη είναι η πιο συνηθισμένη και η περιπλάνηση στον «ελεύθερο» πάνω όροφο και στα σημεία που δεν υπάρχουν εργασίες συντήρησης.

Για τους Ελληνες που ταξιδεύουν στην Κωνσταντινούπολη, το να δουν από κοντά την Αγια-Σοφιά, το σύμβολο της χριστιανικής πίστης, της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού, είναι ένα όνειρο ζωής. Για κάποιους άλλους, περισσότερο σαν τάμα, σαν υπόσχεση ζωής, είναι το να προβούν σε μια «επαναστατική πράξη» απέναντι σε αυτούς που επαναλαμβάνουν ότι «η Πόλη και η Αγια-Σοφιά θα είναι πάντα δικά μας», ως απάντηση στο «πάλι με χρόνια με καιρούς». Να ανοίξουν μια ελληνική σημαία, να κάνουν τον σταυρό τους, να προσευχηθούν, να γονατίσουν, να πουν δυο λέξεις.

Είναι τόσο συχνό αυτό που μοιάζει σαν να είναι κάποιο... challenge μεταξύ των Ελλήνων που επισκέπτονται την Πόλη. Γι’ αυτό σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε από ένα περιστατικό σαν αυτό των δύο συμπατριωτών μας που συνελήφθησαν μέσα στην Αγια-Σοφιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό το περιστατικό, το προσωπικό ασφαλείας της Αγια-Σοφιάς, επενέβη -όπως κάνει πάντα όταν υψώνεται μια σημαία και δη η ελληνική που φέρει σταυρό, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί βλασφημία μέσα σε τζαμί- λόγω του συνθήματος που είχε αναγραφεί στη σημαία.

Το μήνυμα «Ορθοδοξία ή θάνατος», παρότι στην πραγματικότητα έχει το νόημα ότι οι φέροντές τη προτιμούν να πεθάνουν παρά να αρνηθούν την πίστη τους, είναι εύκολα παρεξηγήσιμο. Εύκολα κάποιος μπορεί να πιστέψει ότι εννοεί πως όσοι δεν ασπάζονται την Ορθοδοξία πρέπει να πεθάνουν, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πολύ δε περισσότερο, όταν το προσωπικό ασφαλείας ζήτησε από τους δύο Ελληνες να σβήσουν τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει με τη σημαία από το κινητό τους και αυτοί αρνήθηκαν, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Και συνελήφθησαν, επιβαρυμένοι με κατηγορίες όπως η «πρόκληση μίσους στο κοινό».

Συνηθισμένα τα βουνά απ’ τα χιόνια, θα πει κανείς. Μόλις την 25η Μαρτίου κυκλοφορούσε η φωτογραφία ενός Ελληνα που είχε ανοίξει μια ελληνική σημαία με την Κρήτη επάνω της. Ηταν, όπως εύκολα μπορούσε να καταλάβει κανείς, μια αρκετά παλιότερη φωτογραφία, απ’ όταν η Αγια-Σοφιά ήταν μουσείο. Τότε, τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολύ πιο χαλαρά και ήταν αρκετά συχνό φαινόμενο το να βλέπει κανείς ομάδες Ελλήνων, Αρμενίων, Σέρβων, Ρώσων, Ουκρανών κ.ά. να σταυροκοπιούνται, να προσεύχονται, να ψάλλουν, να λένε τον εθνικό ύμνο.

Λίγο νωρίτερα, η Τουρκία συζητούσε το αν είναι προκλητικό ή όχι το γεγονός ότι μια ομάδα Ελλήνων στάθηκε μπροστά από την Αγια-Σοφιά και χόρεψε χασάπικο. Την απάντηση στο... debate έδωσαν τα μέλη της ίδιας της ομάδας, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο σημείο όταν γυριζόταν το βίντεο ούτε τους ενόχλησαν, αλλά και ότι δεν επενέβησαν ηλεκτρονικά για να σβήσουν την τουρκική σημαία που φαίνεται από πίσω.

Στην εκπνοή του 2024, έξω από την Αγια-Σοφιά σημειώθηκε ένα περιστατικό έντασης όταν 3 Ελλαδίτες σπουδαστές της Σχολής Ικάρων και τρεις Κύπριοι φοιτητές ξετύλιξαν ελληνικές σημαίες και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, γεγονός που προκάλεσε την επέμβαση της Αστυνομίας. Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, η Τουρκία θα συζητούσε τη φωτογραφία που ανέβασε στα κοινωνικά του δίκτυα ένας Ελληνας. Εγραφε τότε η Turkiye Gazetesi: «Ενας Ελληνας τουρίστας, ονόματι Απόστολος Παπαθεοδώρου, προσπάθησε να προκαλέσει στην Αγια-Σοφιά, την οποία επισκέφθηκε. Εισήλθε στο τέμενος πληρώνοντας 25 ευρώ, επισκεπτόμενος τον γυναικωνίτη του μνημείου. Εκεί ξεδίπλωσε την ελληνική σημαία. Εβγαλε φωτογραφία και την ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα με την επισήμανση “Αγαπημένη μου Πόλη, για πάντα ελληνική”. Το γεγονός προκάλεσε άμεσα, έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία». Φυσικά, στα σχόλια κάτω από τα ηλεκτρονικά δημοσιεύματα των τουρκικών ΜΜΕ γινόταν πάρτυ από ακραίους Τούρκους με όχι και τόσο κολακευτικά ή ψύχραιμα σχόλια.

Ακόμα πιο ακραίες ήταν οι αντιδράσεις τον Ιούνιο του 2023, όταν ανέβηκε βίντεο που τράβηξε ένας Ελληνας. ο οποίος είχε υψώσει την ελληνική σημαία μπροστά στην Αγια-Σοφιά. «Η Αγια-Σοφιά θα είναι πάντοτε εκκλησία. Και όχι απλά εκκλησία, ελληνική εκκλησία. Ζήτω η ΕΛΛΑΣ. Ζήτω η Κωνσταντινούπολη. Η Πόλη θα είναι πάντοτε ελληνική πόλη», ακούγεται -και φαίνεται- να λέει ο νεαρός tiktoker Μιχάλης Κονδύλας, κρατώντας τη γαλανόλευκη με φόντο το ναό. Το βίντεο, που διακινήθηκε μεταξύ των τουρκικών ΜΜΕ, με τίτλους όπως «Πρόκληση από Ελληνα πολίτη μπροστά στο τζαμί», πήρε γιγαντιαίες διαστάσεις, με την τουρκική τηλεόραση να μεταδίδει ότι «ο Ελληνας-φαινόμενο των social media συμπεριφέρθηκε με τέτοια αυθάδεια που ξεσήκωσε την Τουρκία. Ανοιξε την ελληνική σημαία μπροστά από την Αγια-Σοφιά και είπε πως μια μέρα θα επιστρέψει στην πραγματική της κάτοχο».

Το θέμα έφτασε μέχρι και στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, με τον εκπρόσωπο του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ να παρεμβαίνει, διαμηνύοντας ότι «το τζαμί της Αγίας Σοφίας είναι η καρδιά του έθνους μας. Θα συνεχίσει να είναι η σφραγίδα της πατρίδας μας με το αιώνιο κάλεσμα για προσευχή. Οποιαδήποτε ασέβεια προς αυτό θα οδηγήσει σε απογοήτευση. Η φρουρά του είναι η ένδοξη σημαία μας με το μισοφέγγαρο...». Τελικά, όπως μετέδωσε και το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Hulk TV, αφού οι τουρκικές αρχές ερεύνησαν το βίντεο, επέβαλαν στον νεαρό Ελληνα την απαγόρευση εισόδου στη χώρα.

Η ιστορική κρυφή λειτουργία

Οταν ελληνικές ομάδες παίζουν στην Κωνσταντινούπολη, οι Ελληνες φίλαθλοι που τις συνοδεύουν θα κάνουν απαραίτητα μια στάση στην Αγια-Σοφιά. Θα ανοίξουν σημαίες μέσα και έξω από τον ναό -ιδίως πριν μετατραπεί σε τζαμί-, θα φωνάξουν συνθήματα, θα φωτογραφηθούν, θα τραβήξουν βίντεο, θα συγκρουστούν με «Γκρίζους Λύκους» (Τούρκοι υπερεθνικιστές), που... δεν θα χάσουν την ευκαιρία, αλλά και με αστυνομικούς. Και θα δημιουργηθούν ιστορίες που διηγούνται τα κλαμπ οπαδών μεταξύ τους, αναμετρώμενοι κατά κάποιον τρόπο ως προς το ποιοι ήταν αυτοί που τίμησαν περισσότερο τη γαλανόλευκη. Και θα μείνουν σε διηγήσεις σαν θρύλοι.

Καμία διήγηση ωστόσο δεν μπορεί να πλησιάσει καν τη θρυλική ιστορία της κρυφής λειτουργίας που έγινε στην Αγια-Σοφιά από Ελληνες τα Θεοφάνια του 1919 από έναν γενναίο Κρητικό Αρχιμανδρίτη, τον Ελευθέριο Νουφράκη, και 4 Ελληνες αξιωματικούς. Αυτοί τέλεσαν Θεία Λειτουργία μέσα στον ιστορικό ναό, μπροστά σε εμβρόντητους Τούρκους και συγκινημένους Ελληνες. Επρόκειτο για την πρώτη λειτουργία στην Αγια-Σοφιά, 466 χρόνια μετά την 'Αλωση της Πόλης και την τελευταία, μέχρι σήμερα, η οποία από τύχη δεν κατέληξε σε αιματοκύλισμα και πέρασε στην Ιστορία.

Ο Ρεθυμνιώτης Αρχιμανδρίτης με τον βαθμό του Ταγματάρχη Ελευθέριος Νουφράκης, ο Ταξίαρχος Αμβρόσιος Φραντζής (εγγονός του αγωνιστή του 1821), ο Ταγματάρχης Λιαρομάτης, ο Λογαχός Σταματίου και ο Υπολοχαγός Νικολάου ήταν μέλη των δύο ελληνικών μεραρχιών που επέβαιναν σε γαλλικά μεταγωγικά που έφτασαν στα ανοιχτά της Πόλης εκείνες τις μέρες, συνοδευόμενα από το ελληνικό θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ». Ελληνες της Πόλης πλησίασαν με λέμβους τα μεταγωγικά και ζήτησαν να κατέβουν συμπατριώτες τους για να περιηγηθούν στην Πόλη. Ηταν η αφορμή που έψαχναν οι τέσσερις Ελληνες, οι οποίοι είχαν συλλάβει το σχέδιο λειτουργίας στην Αγια-Σοφιά.

Κατάφεραν να βγουν, μπήκαν στην Αγια-Σοφιά και ο Νουφράκης έστρωσε πάνω σε ένα τραπέζι που βρήκε το αντιμήνσιο - το αγιασμένο ύφασμα. Ο Λιαρομάτης ανέλαβε καθήκοντα βασικού ψάλτη και, αφού ο Νουφράκης φόρεσε τα πετραχήλια του, ξεκίνησε η Θεία Λειτουργία. Τόσο οι Ελληνες όσο και οι Τούρκοι που βρίσκονταν μέσα στην Αγια-Σοφιά αιφνιδιάστηκαν, με τους πρώτους να παρακολουθούν με κατάνυξη και τους δεύτερους να έχουν μείνει εμβρόντητοι.

Τα νέα ωστόσο ταξίδεψαν γρήγορα και στην Αγια-Σοφιά έσπευσαν Κεμαλικοί ένοπλοι έτοιμοι για μάχη. Οταν και οι Ελληνες αξιωματικοί έβγαλαν τα πιστόλια τους για να δώσουν μάχη μέσα στην Αγια-Σοφιά, όλοι πίστεψαν ότι θα γίνει αιματοκύλισμα, κάτι που αποφεύχθηκε όταν, αφού ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία, Τούρκος αξιωματικός σταμάτησε τους συμπατριώτες του που επετίθεντο στους Ελληνες. Ηξερε πως η Πόλη ήταν υπό την επικυριαρχία των νικητών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (η Οθωμανική Τουρκία ανήκε στους ηττημένους) και ότι λίγο μακρύτερα βρίσκονταν δύο ελληνικές μεραρχίες.

Για τα νέα ενημερώθηκε ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο έκτος, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε στους Αγγλογάλλους και αυτοί με τη σειρά τους, ίσως εντονότερα, στον Ελληνα πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος επισήμως επέπληξε τον Νουφράκη, όμως ανεπισήμως «τον επαίνεσε και συνεχάρη τον πατριώτη ιερέα, που έστω και για λίγη ώρα ζωντάνεψε μέσα στην Αγια-Σοφιά τα πιο ιερά όνειρα του Εθνους μας». Ηταν και η τελευταία φορά που θα λειτουργούσε χριστιανός ιερέας εκεί μέσα. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα...

Έξω από το παγκόσμιο σύμβολο της Ορθοδοξίας, μια άλλη ομάδα Ελλήνων τουριστών βάζει ελληνικά τραγούδια και χορεύει συρτάκι. «Οι Έλληνες προκαλούν», γράφει μια τουρκική ιστοσελίδα.

«Δεν βλέπω να κάνουν κάτι κακό. Και σίγουρα δεν βλάπτουν περισσότερο από τις νταλίκες και τους γερανούς που βάλανε οι φίλοι του Ερντογάν στο εσωτερικό», σχολιάζει κάποιος. Τελικά, προκαλούν όσοι ταξιδεύουν στην Πόλη για να εκπληρώσουν ένα τάμα και να σηκώσουν μια σημαία μέσα στον ναό που έγινε μουσείο και μετά τζαμί;

Πηγή: Πρώτο Θέμα