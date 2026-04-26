Μπορεί να είχε προηγηθεί ένα περιστατικό σοκαριστικό με πυροβολισμούς στην αίθουσα του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, να είχαν φυγαδευτεί όλοι, προεξαρχόντων του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, αλλά το... σοκ δεν τους αφορούσε όλους: Κάποιοι εκ των παρευρισκομένων μάλλον ήταν ατάραχοι, συνεχίζοντας κανονικά το φαγητό τους, βγάζοντας selfies ή αρπάζοντας μπουκάλια αλκοόλ από τα τραπέζια, μην αφήνοντας ανεκμετάλλευτη την... ευκαιρία.

Οι selfies και οι σαμπάνιες... έκαναν φτερά από τα τραπέζια μετά την επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Πλάνα λοιπόν που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μετά την επίθεση, δείχνουν άτομα –που φέρονται να είναι δημοσιογράφοι ή συνοδοί– να κινούνται ανάμεσα στα τραπέζια, να παίρνουν μπουκάλια κρασιού και σαμπάνιας, ενώ άλλοι καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους, βγάζοντας selfies μέσα στον χώρο της δεξίωσης.

Press members caught STEALING wine bottles at the White House Correspondents’ Dinner. This is who the press is. Repugnant. #WHCD #FakeNews pic.twitter.com/e8l9n6L64i — Amelia Thiessen (@AmeliaThie7k) April 26, 2026

Ο τύπος που συνέχισε το φαΐ του μετά την επίθεση

Αφού ο 31χρονος δράστης της επίθεσης μεταφέρθηκε στο τμήμα, οι ανταποκριτές και οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εγκατέλειψαν το Χίλτον και κάποιοι από τους δημοσιογράφους παρέμειναν στην αίθουσα, καλύπτοντας το ρεπορτάζ. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας κύριος που φάνηκε να κάθεται μόνος του, απολαμβάνοντας το γεύμα του. Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνεται ο άνδρας να κάθεται στο τραπέζι, ανάμεσα σε αναποδογυρισμένες καρέκλες, πεταμένα ποτήρια και αστυνομικούς που προσέχουν την αίθουσα. Κοιτώντας «χαμένος» δεξιά και αριστερά, και εντελώς μόνος του, παρακολουθεί το τι συμβαίνει και ταυτόχρονα τσιμπολογά από το πιάτο του.

Nothing’s stopping this guy from finishing that plate 😂 pic.twitter.com/n8fB9OFrT9 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

«Τίποτα δεν σταματά αυτόν τον άνδρα να τελειώσει το πιάτο του», έγραψαν χρήστες στα social media, με το βίντεο να γίνεται viral μέσα σε μια στιγμή.

Στο ίδιο ξενοδοχείο η απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που έλαβε χώρα στο Washington Hilton στην Connecticut Avenue παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έφερε στο προσκήνιο το γεγονός ότι στο ίδιο ξενοδοχείο είχε γίνει η απόπειρα σε βάρος του προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα στις 30 Μαρτίου 1981, όταν ο δράστης, Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, πυροβόλησε τον Ρίγκαν καθώς επέστρεφε στη λιμουζίνα του μετά από μια ομιλία μέσα στο ξενοδοχείο.

Ο Χίνκλεϊ πίστευε ότι η επίθεση θα εντυπωσίαζε την ηθοποιό Τζόντι Φόστερ, με την οποία είχε αναπτύξει μια εμμονή αφότου την είδε στην ταινία του 1976 «Ο Ταξιτζής».

Ο Ρίγκαν επέζησε, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά από μια σφαίρα που εξοστρακίστηκε από το πλάι μιας προεδρικής λιμουζίνας και τον χτύπησε στον κορμό, σπάζοντας ένα πλευρό και τρυπώντας έναν από τους πνεύμονές του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κοντινό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον και τελικά πήρε εξιτήριο στις 11 Απριλίου.

Ο τότε γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζέιμς Μπρέιντι, τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό, όπως και ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας και ένας τοπικός αξιωματικός του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος.

Ο Μπρέιντι υπέστη εγκεφαλική βλάβη κατά τη διάρκεια του περιστατικού και έμεινε ανάπηρος για το υπόλοιπο της ζωής του. Τα τραύματά του τον βασάνισαν για το υπόλοιπο της ζωής του και συνέβαλαν στον θάνατό του το 2014.

Τον επόμενο χρόνο, ο Χίνκλεϊ κρίθηκε αθώος λόγω παραφροσύνης, αλλά κλείστηκε σε ένα τμήμα υψίστης ασφαλείας του Νοσοκομείου St Elizabeth's της Ουάσινγκτον μέχρι να πάρει εξιτήριο το 2016.

Μια πλάκα υπάρχει στον τόπο των πυροβολισμών στο πλάι του ξενοδοχείου για να θυμίζει το περιστατικό.