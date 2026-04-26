Το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιζήσει από δύο προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας, αμφότερες κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του το 2024.

Και στις δύο περιπτώσεις αποκαλύφθηκαν αστοχίες της Μυστικής Υπηρεσίας, πυροδοτώντας έρευνες και εκκαθαρίσεις στην ηγεσία της.

Οι δύο απόπειρες

Η πρώτη απόπειρα κατά του Τραμπ έγινε στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια. Ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς πυροβόλησε με τουφέκι τύπου AR-556 σε προεκλογική συγκέντρωση. Η σφαίρα τραυμάτισε τον Τραμπ στο δεξί αυτί και σκότωσε έναν παρευρισκόμενο. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ακολούθησε μία δεύτερη στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Ο Ράιαν Γουέσλεϊ Ράουθ εντοπίστηκε με τουφέκι στο Trump International Golf Club την ώρα που έπαιζε γκολφ. Ένας πράκτορας πυροβόλησε κατά του Ράουθ, ο οποίος τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη αργότερα. Πλέον εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Τα σχέδια δολοφονίας

Πέρα από τις άμεσες απόπειρες, έχει υπάρξει μια σειρά από άλλα σχέδια, απειλές και αποτυχίες των συστημάτων ασφαλείας, όπως αναφέρει το Axios.

Ιούνιος 2016: Ένας 20χρονος Βρετανός υπήκοος προσπάθησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού σε συγκέντρωση του Τραμπ στο Λας Βέγκας, δηλώνοντας αργότερα ότι σκοπός του ήταν να σκοτώσει τον Τραμπ.

Σεπτέμβριος 2017: Ένας άνδρας έκλεψε ένα περονοφόρο όχημα (κλαρκ) στη Βόρεια Ντακότα και το κατεύθυνε προς την προεδρική αυτοκινητοπομπή, σχεδιάζοντας να ανατρέψει τη λιμουζίνα.

Σεπτέμβριος 2020: Μια γυναίκα με διπλή υπηκοότητα (Γαλλίας-Καναδά) ταχυδρόμησε στον Τραμπ επιστολή που περιείχε το θανατηφόρο δηλητήριο ρικίνη.

Ιούλιος 2024: Ένας Πακιστανός υπήκοος συνελήφθη και αργότερα καταδικάστηκε για τη διεύθυνση σχεδίου δολοφονίας επί πληρωμή για λογαριασμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, με στόχο τον Τραμπ.

Φεβρουάριος 2026: Η Μυστική Υπηρεσία σκότωσε έναν 21χρονο που μετέφερε καραμπίνα και ένα δοχείο αερίου στο Μαρ-α-Λάγκο, την ώρα που ο Τραμπ βρισκόταν στην Ουάσινγκτον.

Το χρονικό της επίθεσης στο Washington Hilton

Το δείπνο της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Washington Hilton σε απόσταση αναπνοής από το Λευκό Οίκο, όπου ήταν παρόντες ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης, ήταν σε πλήρη εξέλιξη όταν πυροβολισμοί αναστάτωσαν το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η παρέμβαση της μυστικής υπηρεσίας ήταν άμεση και ο Αμερικανός πρόεδρος απομακρύνθηκε με τις αρχές να προχωρούν σε σύλληψη.

Εσπευσμένη ήταν η απομάκρυνση και άλλων μελών της κυβέρνησης όπως ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν «ένα πολύ άρρωστο άτομο» και πως όρμησε από «50 μέτρα μακριά» προτού οι υπηρεσίες ασφαλείας τραβήξουν τα όπλα τους.

Σύμφωνα με το CNNi στο περιστατικό πυροβολήθηκε ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Η σφαίρα χτύπησε τον προστατευτικό εξοπλισμό του πράκτορα o οποίος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στην συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά το περιστατικό στο Λευκό Οίκο ο πράκτορας είναι καλά στην υγεία του.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ακόμη ότι νόμιζε ότι ήταν ένας δίσκος που έπεσε στο έδαφος, γεγονός που εξηγεί ότι δεν έδωσε αρχικά σημασία στο γεγονός ενώ το πλήθος είχε αρχίσει να εγκαταλείπει την αίθουσα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτός και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ «απομακρύνθηκαν» χωρίς πολύ χρόνο να σκεφτούν αν και τόνισε ότι εκείνος ήθελε να μείνει.

«Εξουδετερώθηκε από πολύ γενναία μέλη των μυστικών υπηρεσιών», τόνισε αναφερόμενος στο δράστη.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ακούστηκαν πέντε έως επτά πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα όπου λάμβανε χώρα η εκδήλωση.

