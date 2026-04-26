Η κατάσταση αναφορικά με τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν βρίσκεται στον αέρα και είναι πιθανό το όποιο ενδεχόμενο, ακόμα και χειροτέρευσης της κατάστασης, δήλωσε, την Κυριακή, στο ΚΥΠΕ ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών.

Ερωτηθείς κατά πόσον πιστεύει πως το περιστατικό με πυροβολισμούς σε δείπνο Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, όπου παρίστατο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και άλλοι αξιωματούχοι, σχετίζεται με τις εξελίξεις στο Ιράν, ο κ. Χρυσοστόμου εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση.

«Υπάρχει μια έντονη δυσφορία για τον Τραμπ σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας που θεωρεί ότι οδήγησε τη χώρα, παρά τις δεσμεύσεις του για ειρήνη και τερματισμό των πολέμων, σε έναν πολύ δαπανηρό πόλεμο με τεράστιες οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις, και σε κάποιους, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι και ακραίοι στον τρόπο που θέλουν να συμπεριφέρονται», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το θέμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στον αέρα, με το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των εχθροπραξιών να είναι πολύ μεγάλο.

Όπως σημείωσε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, καθώς οι δύο πλευρές έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις πάνω στα δύο πιο κρίσιμα ζητήματα, αυτά του πυρηνικού προγράμματος και του καθεστώτος των Στενών του Ορμούζ.

Ανέφερε πως οι ΗΠΑ θέλουν τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος και την παράδοση των 450 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου που φαίνεται ότι έχει στην κατοχή του το Ιράν και φαίνεται να είναι κρυμμένο σε εγκαταστάσεις σε ορεινές περιοχές που είναι πολύ δύσκολο να χτυπηθούν, με το Ιράν από την πλευρά του να διαφωνεί με κάτι τέτοιο, καθώς θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του να έχει πυρηνικό πρόγραμμα και να το χρησιμοποιεί για ειρηνικούς σκοπούς.

Σχετικά με το δεύτερο ζήτημα, είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει διπλός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, με τους Ιρανούς να έχουν κλείσει τα Στενά για πλοία συμφερόντων αμερικανικών, ισραηλινών και άλλων δυτικών χωρών, με αποτέλεσμα την ενεργειακή πίεση και σοβαρό το ενδεχόμενο μεγάλες αεροπορικές εταιρείες να περικόψουν το πτητικό τους πρόγραμμα, λόγω έλλειψης καυσίμων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην τιμή του πετρελαίου και την μετακύλιση αυτής της αύξησης στις τιμές των προϊόντων.

Προσέθεσε ότι την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον ναυτικό αποκλεισμό, παρεμποδίζουν ιρανικά ή και άλλα πλοία, ενδεχομένως κινεζικά, να διεξαγάγουν εμπόριο πετρελαίου προς όφελος του Ιράν, προκαλώντας του μεγάλες απώλειες εισοδημάτων.

«Το Ιράν λέει ότι για να πάει στις διαπραγματεύσεις πρέπει να σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αν δεν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά δεν θα ανοίξουν τα Στενά για τα ιρανικά πλοία. Άρα είναι όλα στον αέρα», σημείωσε.

Είπε, επίσης, ότι υπάρχει διαφωνία και για το καθεστώς της διέλευσης έπειτα από μια συμφωνία, καθώς το Ιράν θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβάλλονται τέλη διέλευσης πλοίων μέσα από τα Στενά, ως οικονομικά ανταλλάγματα για τη ζημιά που υπέστη λόγω του πολέμου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες θεωρούν κάτι τέτοιο απαράδεκτο, διότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα φυσικό πέρασμα και όχι μια τεχνητή διώρυγα όπως το Σουέζ ή ο Παναμάς, όπου επιβάλλονται τέλη.

Συνέδεσε επίσης τις εξελίξεις με την κατάσταση στο Λίβανο, όπου επικρατεί μια πολύ εύθραυστη κατάπαυση του πυρός με παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές, Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Όλα βρίσκονται στον αέρα και είναι πιθανό το όποιο ενδεχόμενο, ακόμα και χειροτέρευσης της κατάστασης. Ο Τραμπ απείλησε ότι θα ισοπεδώσει όλη τη χώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι θα χτυπούν πλέον, εάν ξεκινήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπούν το Ιράν, και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Άρα παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις επόμενες ώρες τι ακριβώς θα γίνει, χωρίς να μπορεί κανένας να προβλέψει με βεβαιότητα είτε το ένα είτε το άλλο», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς ποιος παράγοντας θα μπορούσε να γείρει την πλάστιγγα υπέρ του ενός ή του άλλου μέρους, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι το Ιράν έδειξε ότι οι στρατιωτικές του αντοχές παραμένουν σημαντικές, διαθέτοντας ακόμα αποθέματα πυραυλικών δυνατοτήτων και με τους Αμερικανούς λένε ότι μόνο το 50% του βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν έχει εξαντληθεί, αλλά δέχεται μεγάλες πιέσεις, ίσως περισσότερες από τις στρατιωτικές, στο οικονομικό κομμάτι από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό, και σε αυτό επενδύει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι δηλαδή δεν θα αντέξει αυτήν την μεγάλη οικονομική πίεση το Ιράν.

Πρόσθεσε ότι την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και πιέσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρωτίστως στο οικονομικό επίπεδο, με την αύξηση των τιμών των καυσίμων και την ενεργειακή πίεση, αλλά και πολιτική-εκλογική πίεση, καθώς στις 28 Απριλίου λήγει το περιθώριο των 60 ημερών που έχει, με βάση το αμερικανικό σύνταγμα, δικαίωμα ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων να διεξαγάγει έναν πόλεμο.

«Μετά τις 60 μέρες απαιτείται έγκριση από το Κογκρέσο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία ή αν δεν είναι τα πράγματα κοντά σε συμφωνία, θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση αν θα ζητήσει από το Κογκρέσο πράσινο φως για να συνεχίσει τις εχθροπραξίες. Και εκεί η πολιτική πίεση θα είναι πολύ μεγάλη διότι φαίνεται ότι εκτός από τους Δημοκρατικούς, που είναι κάθετα ενάντια στη συνέχιση του πολέμου, ενδεχομένως να υπάρχουν και Ρεπουμπλικανοί οι οποίοι να μην συναινέσουν στη συνέχιση του πολέμου», σημείωσε.

Σε ερώτηση για τον ρόλο άλλων δυνάμεων όπως η Ευρώπη, η Κίνα και η Ρωσία, ο κ. Χρυσοστόμου είπε πως η Ευρώπη επιθυμεί τη λήξη του πολέμου γιατί επηρεάζεται άμεσα από την ενεργειακή πίεση και την αύξηση της τιμής των καυσίμων και του πετρελαίου.

«Δυστυχώς ο ρόλος της περιορίζεται στην περίοδο μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης ως μεσολαβητής για επίλυση του προβλήματος. Η ομάδα των 30 και πλέον χωρών της Ευρώπης που επεξεργάζονται ένα πλαίσιο για το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ μετά την επίτευξη συμφωνίας έχει δύο βασικές αδυναμίες. Η πρώτη βασική αδυναμία είναι ότι σε αυτή την πρωτοβουλία δεν συμμετέχει ούτε το Ιράν ούτε οι ΗΠΑ, άρα αντιλαμβάνεται κανείς τη δυσκολία να επιτευχθεί συμφωνία για το καθεστώς διέλευσης χωρίς τους δύο άμεσα ενδιαφερόμενους, και το δεύτερο είναι όταν και εφόσον επέλθει συμφωνία να συζητηθεί το καθεστώς διέλευσης και επιτήρησής του», εξήγησε.

Όσον αφορά τη Ρωσία, είπε ότι την εξυπηρετεί η παράταση της αβεβαιότητας και του πολέμου διότι το ρωσικό πετρέλαιο έχει επανέλθει στη διεθνή αγορά του πετρελαίου, αποφέροντας κέρδη πέραν των 500 εκατομμυρίων την ημέρα στη χώρα, γεγονός που της δίνει μεγάλες ανάσες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Περαιτέρω, σημείωσε ότι η Ρωσία έκανε μια μεσολαβητική πρόταση όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με την οποία Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραδώσουν τα 450 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε μια τρίτη χώρα που είναι η Ρωσία, και το τι ακριβώς θα γίνει να συζητηθεί στην πορεία, δίχως μέχρι στιγμής τοποθέτηση των δύο πλευρών σε αυτή την πρόταση.

Αναφορικά με την Κίνα, είπε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προβεί σε ναυτικό αποκλεισμό δεν επηρεαζόταν σε τόσο μεγάλο βαθμό, με την έννοια ότι είχαν φθορά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση, χωρίς να υπάρχει άμεση αντίκτυπο στην ίδια, καθότι το ιρανικό πετρέλαιο εξακολουθούσε να πωλείται στην Κίνα.

Πρόσθεσε πως με τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, επηρεάζεται και η Κίνα διότι περιορίζεται μια βασική πηγή τροφοδότησης πετρελαίου και με αυτόν τον τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί έμμεσες πιέσεις προς την Κίνα.

«Άρα η Κίνα αυτή τη στιγμή άρχισε και νιώθει πιέσεις. Κατά πόσον μπορεί να είναι μεσολαβητής ή όχι είναι αμφίβολό διότι το Ιράν μπορεί να την κάνει αποδεκτή, δεν είμαι όμως τόσο σίγουρος αν οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν αποδεκτό τον κινέζικο παράγοντα ως μεσολαβητή, διότι ο απώτερος στόχος του Τραμπ δεν είναι το Ιράν, είναι η Κίνα, την οποία θεωρεί ως τον μεγάλο οικονομικό-εμπορικό ανταγωνιστή και όχι το Ιράν», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ