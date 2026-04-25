Το Βερολίνο αποδίδει στην Ρωσία τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά της πλατφόρμας Signal, όπου γερμανοί πολιτικοί, διπλωμάτες, στρατιωτικοί και δημοσιογράφοι έγιναν στόχος κυβερνοπειρατείας από τον Φεβρουάριο.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εκκινεί από την αρχή ότι η επιχείρηση phishing κατά της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Signal πιθανότατα οργανώθηκε από την Ρωσία», έγινε γνωστό από γερμανικούς κυβερνητικούς κύκλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP