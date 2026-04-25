Είχατε ποτέ την υπομονή σας να δοκιμάζεται σε μια ατελείωτη ουρά τράπεζας; Αυτός ο άνδρας στην Αργεντινή αποφάσισε ότι ο χρόνος του είναι πολύ πολύτιμος για να περιμένει και σκέφτηκε την πιο... «δημιουργική» (και εξοργιστική) λύση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, ο πρωταγωνιστής εμφανίστηκε στην τράπεζα προσποιούμενος κινητικά προβλήματα για να λάβει προτεραιότητα και να εξυπηρετηθεί αμέσως. Το «θαύμα» όμως συνέβη λίγα μέτρα μετά την έξοδο: Μόλις πίστεψε ότι κανείς δεν τον βλέπει, άρχισε να περπατάει με απόλυτη άνεση, αφήνοντας την κάμερα να καταγράφει το απόλυτο ξεμπρόστιασμα.

Μια κίνηση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς η εκμετάλλευση παροχών που προορίζονται για ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη, ξεπερνά κάθε όριο κοινωνικής ενσυναίσθησης

