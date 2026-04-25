Η δέσμευση ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία για αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση απειλής υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, σήμερα, στην Αθήνα. Νωρίτερα, οι κύριοι Μητσοτάκης και Μακρόν επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συμμαχία των δύο χωρών, υπογράφοντας μια σειρά από κρίσιμες συμφωνίες που επεκτείνονται από την άμυνα μέχρι την πυρηνική τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία.

«Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας-Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομή», επεσήμανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του με τον Γάλλο Πρόεδρο να τονίζει ότι «υπάρχει η ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής που συνδέει άρρηκτα τις δύο χώρες. Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε, θα είμαστε στο πλευρό σας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του που οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μαζί τη φρεγάτα «Κίμων» και αναφέρθηκε στις φρεγάτες που θα λάβει η χώρα από τα γαλλικά ναυπηγεία θυμίζοντας ότι ο «Θεμιστοκλής» θα παραδοθεί το 2028. «Θέλω να τονίσω ότι η ελληνογαλλική συμπόρευση είχε προηγηθεί των γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Υπήρξε ένας πρόδρομος της ευρύτερης ανάγκης για στρατηγικής αυτονομίας της ηπείρου μας», είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του.

«Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα. Η διακήρυξη για την ενισχυμένη εταιρική σχέση αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας μας. Ο επικαιροποιημενος οδικός χάρτης Υπουργείων Εξωτερικών δίνει σαφή κατεύθυνση για την κοινή μας σύμπλευση», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Από την πλευρά του ο Γάλλος Πρόεδρος υπογράμμισε τη φιλία που συνδέει τις δύο χώρες και τόνισε ότι «η Γαλλία αντέδρασε έναντι των απειλών που σας έπλητταν και αυτή η εταιρική σχέση που ανανεώνουμε έχει επεκταθεί στην ασφάλεια».

Παράλληλα, ο κ. Μακρόν αναφέρθηκε στη σημασία των σχέσεων των δύο χωρών για την Ευρώπη, λέγοντας ότι «πρόκειται για μία πραγματική στρατηγική στο εσωτερικό της Ευρώπης. Έχουμε ξεκινήσει κοινές ασκήσεις. Το 2021 όταν Ελλάδα και Γαλλία υπογράφαμε αυτή τη σχέση κάναμε ένα πρώτο βήμα και μέσω αυτής της εταιρικής σχέσης αποτελούμε έμπνευση για πολλούς. Υπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης. Και βεβαίως δεν είναι μόνο λόγια αυτή η ρήτρα αλλά θα υλοποιηθεί και το κάναμε πράξη πριν λίγο καιρό στην Κύπρο. Με συγκεκριμένες επιλογές στην άμυνα. Με τα rafale, αλλά και τις 4 φρεγάτες, η πρώτη από τις οποίες, ο 'Κίμων, παραδόθηκε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο και βρέθηκε ανοικτά της Κύπρου τον Μάρτιο», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μακρόν είπε ότι οι δύο χώρες ζητούν την κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή στην διπλωματία ενώ τόνισε ότι Γαλλία και Ελλάδα μπορούν να συνεισφέρουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Γάλλο Πρόεδρο για την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο, σημειώνοντας ότι «άγγιξε τις καρδιές όλων των Ελλήνων».

«Η επίσκεψή σας έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι το 'Ελλάς - Γαλλία, Συμμαχία' είναι ένα αξίωμα προς το οποίο θα εργαστούμε όλοι», τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι η σχέση των δύο χωρών μετασχηματίζεται σε μια «παγκόσμια και στρατηγική εταιρική σχέση».

«Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας. Εξέφρασα μια αληθινή δέσμευση από τη Γαλλία», υπογράμμισε ο Μακρόν, επισημαίνοντας, παράλληλα, πως η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών προκλήσεων.

Κεντρικό σημείο της συνάντησης ήταν η επικύρωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Σχέσης του 2021, η οποία περιλαμβάνει τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση απειλής της κυριαρχίας των δύο μερών.

Συνολικά υπεγράφησαν εννέα συμφωνίες και οδικοί χάρτες που θωρακίζουν τη συνεργασία για τα επόμενα χρόνια:

Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση: Το πλαίσιο για τη συνολική εμβάθυνση των σχέσεων.

Ανανέωση αμυντικής συνεργασίας: Επικαιροποίηση της συμφωνίας για την ασφάλεια και την άμυνα.

Οδικός Χάρτης Υπουργείων Εξωτερικών: Για τον συντονισμό της διπλωματικής δράσης.

Επαγγελματική Εκπαίδευση: Κοινή δήλωση για την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση.

Ανώτατη Εκπαίδευση & Έρευνα: Σχέδιο δράσης για την περίοδο 2026-2030.

Πυρηνική Τεχνολογία: Ιστορική δήλωση προθέσεων για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και τεχνολογίας.

Ψηφιακοί Ωκεανοί: Ίδρυση οργανισμού για την ανάπτυξη ψηφιακών ωκεάνιων συστημάτων.

Αμυντική Καινοτομία: Συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη στρατιωτικών τεχνολογιών αιχμής.

Υποστήριξη Πυραύλων MICA: Συμφωνία-πλαίσιο για τη συνεχή υποστήριξη των πυραυλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ