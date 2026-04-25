Το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες με στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση συνέχισης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, καταγγέλλοντας πράξεις «πειρατείας».

«Αν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίσουν τον αποκλεισμό και επιμείνουν στις πράξεις ληστείας και πειρατείας στην περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν ότι εκτίθενται σε μία απάντηση των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε το αρχηγείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και παρακολουθούμε τις ενέργειες και τις κινήσεις των εχθρών μας».

Ταυτόχρονα στο Ισλαμαμπάντ, πακιστανική πηγή δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επέδωσε σε πακιστανούς αξιωματούχους τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν.

