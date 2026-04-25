Παλαιστινιακές τοπικές εκλογές διεξάγονται το Σάββατο, περιλαμβάνοντας τη Γάζα για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες, αν και στον θύλακα η ψηφοφορία περιορίζεται στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, λόγω της εκτεταμένης καταστροφής από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το Reuters, η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Δυτική Όχθη, ελπίζει ότι η συμβολική ένταξη μίας πόλης της Γάζας στη διαδικασία θα ενισχύσει τη θέση της για επιστροφή στη διακυβέρνηση του θύλακα, από τον οποίο εκδιώχθηκε από τη Χαμάς το 2007.

Η ψηφοφορία διεξάγεται σε περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ ελέγχει μεγάλο μέρος της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, ενώ οι συνομιλίες υπό τις ΗΠΑ, μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο, έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο.

Ευρωπαϊκές και αραβικές Κυβερνήσεις στηρίζουν σε γενικές γραμμές την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα και τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους που θα περιλαμβάνει τη Γάζα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη.

Δυτικοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι οι τοπικές εκλογές θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για τις πρώτες εθνικές εκλογές εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια και να ενισχύσουν μεταρρυθμίσεις για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, όπου η καταστροφή είναι μικρότερη σε σχέση με άλλες πόλεις της Γάζας, η ψηφοφορία γίνεται εν μέρει σε σκηνές και θα ολοκληρωθεί δύο ώρες νωρίτερα λόγω περιορισμών στην ηλεκτροδότηση.

Η παλαιστινιακή εκλογική επιτροπή ανέφερε ότι η ψηφοφορία δεν μπορεί να διεξαχθεί στην υπόλοιπη Γάζα εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των εκτεταμένων καταστροφών. Πέραν του μισού θύλακα ελέγχεται από το Ισραήλ, ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Ορισμένες παλαιστινιακές παρατάξεις μποϊκοτάρουν τις εκλογές, αντιδρώντας στην απαίτηση της Παλαιστινιακής Αρχής οι υποψήφιοι να στηρίζουν τις συμφωνίες της, περιλαμβανομένης της αναγνώρισης του κράτους του Ισραήλ.

Η Χαμάς δεν έχει ορίσει επίσημα υποψηφίους, ωστόσο ένας συνδυασμός στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ θεωρείται από κατοίκους και αναλυτές ότι πρόσκειται στο κίνημα. Η επίδοση υποψηφίων που συνδέονται με τη Χαμάς εκτιμάται ότι θα δώσει ένδειξη για την απήχησή της.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή των Παλαιστινίων ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, περιλαμβανομένων 70.000 στη Γάζα, έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα αποτελέσματα αναμένονται αργά το Σάββατο ή την Κυριακή.

Πηγή: ΚΥΠΕ