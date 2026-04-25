Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν «κάποιον τρόπο για να βγουν από τον πόλεμο σώζοντας τα προσχήματα», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, την ώρα που υπάρχει έντονη αβεβαιότητα ως προς το ενδεχόμενο να επαναληφθούν οι ιρανοαμερικανικές διαβουλεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

«Η στρατιωτική ισχύς μας είναι σήμερα μια κυρίαρχη δύναμη και ο εχθρός ψάχνει κάποιον τρόπο για να βγει από το τέλμα του πολέμου, στο οποίο έχει βουλιάξει, σώζοντας τα προσχήματα», υποστήριξε εκπρόσωπος του υπουργείου, σύμφωνα με το πρακτορείο INSA.

Οι Αμερικανοι απεσταλμένοι αναμένονται σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, αλλά χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει συνάντηση με την ιρανική αντιπροσωπεία που έφθασε χθες, Παρασκευή, στην πακιστανική πρωτεύουσα, δύο εβδομάδες μετά τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο εμπολέμων.

Διαβάστε επίσης: Διπλωματικό θρίλερ στο Πακιστάν: Στον «αέρα» οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

«Θολό» το τοπίο σχετικά με τις συνομιλίες στο Πακιστάν

Η πιθανότητα να ξαναρχίσουν σήμερα συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος έμοιαζε να παίρνει μορφή χθες Παρασκευή, καθώς αντιπρόσωποι των δυο χωρών, ορκισμένων εχθρών, στάλθηκαν στην πακιστανική πρωτεύουσα, το Ισλαμαμπάντ, αλλά χωρίς καμιά εγγύηση ότι θα διεξαχθούν απευθείας διαπραγματεύσεις, δυο εβδομάδες μετά την αποτυχία του πρώτου εγχειρήματος.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους--στη μεγάλη πλειονότητά τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο--και έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

Στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ αναμενόταν εδώ και μέρες να ξαναρχίσουν οι αμερικανοϊρανικές συνομιλίες που άρχισαν πριν από δυο εβδομάδες κι ανεστάλησαν έπειτα από δεκαπέντε ώρες, ενώ η κατάπαυση του πυρός ανανεώθηκε μονομερώς μέχρι νεοτέρας από τις ΗΠΑ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφθασε χθες βράδυ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με κορυφαίους πακιστανούς αξιωματούχους.

Όμως «δεν σχεδιάζεται να γίνει καμιά συνάντηση Ιράν-ΗΠΑ», τόνισε μέσω X ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, απλώς θα μεταφερθούν θέσεις του Ιράν στην αμερικανική πλευρά από τους πακιστανούς μεσολαβητές.

Απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, προγραμματίζεται να μεταβούν σήμερα στο Πακιστάν ενόψει συνομιλιών «με αντιπροσώπους» του Ιράν, δήλωνε μολαταύτα προηγουμένως η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την οποία η συνάντηση ζητήθηκε από την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας πριν από δυο εβδομάδες, δεν αναμένεται να κάνει το ταξίδι αυτή τη φορά--κάτι όμως που μπορεί να αλλάξει αν σημειωθεί πρόοδος, διευκρίνισε η κ. Λέβιτ.

Μετά το Πακιστάν, ο κ. Αραγτσί αναμένεται να συνεχίσει περιοδεία με τους άλλους σταθμούς του να είναι το Ομάν και τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ