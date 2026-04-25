Ο τουρκικός Τύπος προσεγγίζει την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα ως γεγονός με σαφείς γεωπολιτικές αιχμές, έντονο συμβολισμό και –σε αρκετές περιπτώσεις– προκλητική ρητορική απέναντι στην Τουρκία. Τα σχόλια που φιλοξενούνται στα τουρκικά μέσα αποτελούν έναν συνδυασμό καχυποψίας, ειρωνείας και ανησυχίας για την ενίσχυση του άξονα Αθήνας–Παρισιού. Κοινός παρονομαστής: η ελληνογαλλική σύμπλευση θα επηρεάσει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Γενί Σαφάκ: «Φθηνός ηρωισμός» και πολιτική επίδειξη ισχύος

Με εμφανώς επικριτική διάθεση, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ κάνει λόγο για «φθηνό ηρωισμό» του Μακρόν στην Αθήνα, υιοθετώντας έναν υποτιμητικό τόνο απέναντι στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου. Όπως σημειώνει στο σχετικό δημοσίευμα, ο Μακρόν, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, απάντησε «Θα είμαστε εδώ».

Νεφές: «Υπενθύμισε την ένταση Άγκυρας-Αθήνας: Μήνυμα στήριξης του Μακρόν προς την Ελλάδα»

Σε πιο περιγραφικό τόνο, αλλά με έμφαση στο πολιτικό υπόβαθρο, η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Νεφές συνδέει τις δηλώσεις Μακρόν με τις ελληνοτουρκικές εντάσεις.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως θα «σταθούν στο πλευρό της Ελλάδας σε περίπτωση που τεθεί σε κίνδυνο η κυριαρχία της στο Αιγαίο», ενώ υπενθύμισε και την κρίση του 2021.

Σοζτζού: «Η Ελλάδα απέκτησε άλλη μία χώρα στο πλευρό της: Πρόκληση στο Αιγαίο»

Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοζτζού υιοθετεί πιο επιθετική γραμμή, εστιάζοντας στη γεωπολιτική διάσταση της γαλλικής στήριξης.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η στάση Μακρόν συνιστά «πρόκληση», ενώ σημειώνει ότι ο ίδιος δήλωσε πως «θα υπερασπιστούν μαζί το Αιγαίο» σε περίπτωση απειλής κατά της ελληνικής κυριαρχίας.

Η χρήση του όρου «πρόκληση» αποτυπώνει την αντίληψη περί κλιμάκωσης.

Daily Sabah: «Από τη σούπα πατσά μέχρι τα στρατεύματα: Οι εντάσεις Τουρκίας-Ελλάδας σιγοβράζουν»

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Daily Sabah δεν σχολιάζει άμεσα τις δηλώσεις Μακρόν, αλλά τις εντάσσει σε ένα γενικότερο πλαίσιο ελληνοτουρκικών εντάσεων.

Επισημαίνει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενους κύκλους έντασης, με το Αιγαίο να αποτελεί το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης.

Η ανάλυση τονίζει ότι η ρητορική έχει οξυνθεί και ότι ζητήματα όπως η στρατιωτικοποίηση των νησιών και οι μεταναστευτικές ροές ενισχύουν το ήδη φορτισμένο κλίμα.

Τζουμχουριέτ: «Δηλώσεις που «μπορεί να αυξήσουν τις εντάσεις»

Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Τζουμχουριέτ προσεγγίζει το θέμα με πιο αναλυτική και πολιτική ματιά, επισημαίνοντας τον αντίκτυπο των δηλώσεων.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για «αμφιλεγόμενα μηνύματα» από την Αθήνα, σημειώνοντας ότι ο Μακρόν προχώρησε σε δηλώσεις «που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φράση: «Θα είμαστε εδώ. Αυτή είναι η συμμαχία Γαλλίας-Ελλάδας».

Η εφημερίδα συνδέει τη ρητορική αυτή με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον και την αναζήτηση «ειρήνης και ισορροπίας».

Μιλιέτ: «Μίλησε ο Μακρόν, ο ελληνικός Τύπος στοχοποίησε την Τουρκία: “Θα βοηθήσουμε, αν ξεσπάσει πόλεμος”»

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Mιλιέτ μετατοπίζει το βάρος της κριτικής από τον Μακρόν στον ελληνικό Τύπο ότι «διαστρέβλωσε» τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, παρότι –όπως σημειώνεται– «δεν αναφέρθηκε στην Τουρκία».

Παρατίθεται ωστόσο αυτούσια η δήλωση: «Αν αμφισβητηθεί η κυριαρχία σας, θα είμαστε εδώ», ενώ προβάλλονται τίτλοι ελληνικών μέσων όπως «Η Γαλλία απειλεί την Τουρκία για πρώτη φορά».

Haber7: Σύνδεση με ρωσικές απειλές και πυρηνική διάσταση

Η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Haber7 συνδέει τις δηλώσεις Μακρόν με ευρύτερους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι ο Μακρόν «δήλωσε ότι η Γαλλία θα σταθεί πάντα στο πλευρό της Ελλάδας εναντίον της Τουρκίας», ενώ επισημαίνει ότι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ενδέχεται να εντάξει την Ελλάδα στην «πυρηνική ομπρέλα» της Γαλλίας.

Παράλληλα, μεταφέρει ανησυχίες για ρωσικές αντιδράσεις, κάνοντας λόγο για πιθανή κλιμάκωση.

Halk TV: Έμφαση στην «υπόσχεση προστασίας»

Το αντιπολιτευόμενο κανάλι Halk TV υιοθετεί έναν πιο απλό αλλά σαφή τίτλο: «Η Γαλλία θα προστατεύσει την Ελλάδα! υποσχέθηκε ο Μακρόν».

Παραθέτει αυτούσια τη δήλωση: «Θα είμαστε εδώ… Αν αμφισβητηθεί η κυριαρχία σου… θα είμαστε εδώ», δίνοντας έμφαση στη δέσμευση της Γαλλίας.