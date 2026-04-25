Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απαγχόνισε σήμερα έναν Ιρανό, ο οποίος εργαζόταν για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και είχε διαπράξει βανδαλισμούς και βιαιότητες στη διάρκεια των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος σε όλη τη χώρα, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Ερφάν Κιανί, ένας «πληρωμένος κακοποιός της Μοσάντ», είχε προχωρήσει σε καταστροφές και εμπρησμούς δημόσιων και ιδιωτικών ιδιοκτησιών και κράδαινε μια ματσέτα, σκορπώντας φόβο και τρόμο στην πόλη Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν. Απαγχονίσθηκε νωρίς το πρωί αφού η καταδίκη του επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και έπειτα από νομικές διαδικασίες, μετέδωσε το Tasnim.