Με 619 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 47 πυραύλους επιτέθηκε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία στην Ουκρανία, με κύριο στόχο την πόλη Ντνίπρο, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Telegram, η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 580 drones και 30 πυραύλους, ενώ επλήγησαν διάφορες περιφέρειες της χώρας.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι συντρίμμια ρωσικού drone έπεσαν στη νοτιοανατολική πόλη Γαλάτσι, προκαλώντας ζημιές σε πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε παράρτημα κατοικίας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχει χερσαία σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία. Ρωσικά drones έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τον εναέριο χώρο της, καθώς η Μόσχα πλήττει ουκρανικά λιμάνια στην άλλη όχθη του Δούναβη.

Σύμφωνα με το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας, αν και συντρίμμια drones πέφτουν συχνά στο έδαφος της Ρουμανίας, είναι η πρώτη φορά που προκαλούνται ζημιές σε ιδιοκτησία.

Το Υπουργείο καταδίκασε «αυστηρά τις ανεύθυνες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας», αναφέροντας ότι συνιστούν «νέα πρόκληση για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας» και θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των Ρουμάνων πολιτών όσο και τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ.

Δύο μαχητικά Eurofighter Typhoon, που συμμετέχουν στη βρετανική αποστολή αστυνόμευσης του εναέριου χώρου στη Ρουμανία, απογειώθηκαν για επιτήρηση, ενώ κάτοικοι στη γειτονική κομητεία Τούλτσεα κλήθηκαν να καλυφθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ