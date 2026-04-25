Δεκατρείς Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, μεταξύ αυτών οκτώ σε πλήγμα εναντίον οχήματος της αστυνομίας στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με την πολιτική προστασία του θύλακα.

Τον απολογισμό της υπηρεσίας, που υπάγεται στον κρατικό μηχανισμό της Χαμάς, επιβεβαίωσαν τα νοσοκομεία Σίφα στην πόλη της Γάζας και Νάσερ στη Χαν Γιούνις, τα οποία δημοσιοποίησαν τα ονοματεπώνυμα δώδεκα από τα δεκατρία θύματα.

Σύμφωνα με τα νοσοκομεία, ανάμεσα στους νεκρούς ήταν εννέα άνδρες, μια γυναίκα 43 ετών και τα δύο παιδιά της, ηλικίας τεσσάρων και έντεκα ετών. Το δωδέκατο θύμα ήταν επίσης παιδί, περίπου δώδεκα ετών, ενώ τα στοιχεία του δέκατου τρίτου θύματος δεν είχαν ανακοινωθεί μέχρι χθες βράδυ.

Η πολιτική προστασία ανέφερε ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον οχήματος της αστυνομίας στον τομέα αλ Μαουάσι, όπου βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς ανέφερε ότι δύο από τους νεκρούς ήταν αστυνομικοί.

Στην Μπέιτ Λάχια, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η 43χρονη γυναίκα και τα δύο παιδιά της σκοτώθηκαν όταν ισραηλινά πυρά πυροβολικού έπληξαν σπίτια. Σε τρίτο πλήγμα, ισραηλινό αεροσκάφος φέρεται να έπληξε περίπολο της αστυνομίας στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δύο.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο για τους τρεις βομβαρδισμούς, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα. Αργότερα ανακοίνωσε ότι σκότωσε «τρομοκράτες» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δρούσαν κοντά σε ισραηλινές δυνάμεις και συνιστούσαν απειλή, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, που εφαρμόζεται από τις 10 Οκτωβρίου 2025, η βία συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της ανακωχής.

Η Χαμάς καταδίκασε, σε ανακοίνωσή της, τους «βάρβαρους» βομβαρδισμούς σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας και έκανε λόγο για «προφανή αποτυχία» της διεθνούς κοινότητας να τερματίσει τα εγκλήματα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 792 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έκτοτε έχει χάσει πέντε μέλη του.

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ